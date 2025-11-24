De Carondelet al Ministerio de Salud: el nuevo rol de Stalin Andino en el Gobierno

La vicepresidenta María José Pinto enfrenta varios retos en una cartera que no ha ejecutado ni la mitad del presupuesto 2025

El 7 de febrero del 2025, el abogado Stalin Santiago Andino González saltó de la banca a la titularidad. Dejó de ser el reemplazo de Mishel Mancheno (hoy asambleísta) y se convirtió en Secretario Jurídico de la Presidencia. Y en mayo, desde el inicio de este nuevo período de Daniel Noboa, en Carondelet, fue ratificado. El sábado 22 de noviembre, todos pensaban que se quedó fuera del Gobierno, con la llegada de Enrique Herrería; pero no, solamente pasó a un ministerio.

El sábado, Stalin Andino se despidió a través de una carta. Aseguró que su salida no representaba una ruptura, sino el cierre de una etapa. Y tenía razón. Ya tiene un nuevo cargo: es viceministro de Salud, según se lee en el Quipux (sistema informático de los funcionarios de Gobierno). En esa cartera ya trabajó anteriormente, pero sin duda, su nueva responsabilidad representa un ascenso.

A médicos y funcionarios de la cartera, que piden la reserva de sus nombres, les llama la atención que Stalin Andino haya sido reubicado como Viceministro de Atención Integral en Salud. ¿No necesitará esa cartera contar con profesionales en ese campo, tomando en cuenta que ya la cabeza tampoco tiene el perfil?, preguntan. Los pacientes desde julio pidieron que se declare en emergencia el sistema por falta de medicinas e insumos. El Ministerio había ejecutado el 45 % de su presupuesto hasta el 16 de noviembre.

EXPRESO solicitó, este lunes 24 de noviembre del 2025, una vez más, entrevista con quien encabeza este ministerio, en este caso, la vicepresidenta María José Pinto. Desde junio no han respondido solicitudes de información ni de entrevista. Además, a la cartera se le pidió confirmar quiénes integran el equipo de la vicepresidenta. Aún no hay respuesta.

¿Cuál es el perfil de Stalin Santiago Andino González?

Stalin Andino es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Se conoce que desde junio 2016 a julio 2017 trabajó en el Ministerio de Salud, en una primera etapa. También se sabe que en el 2020 fue gerente institucional y posteriormente coordinador de asesoría jurídica de la cartera. Pero, hoy llega como viceministro.

La vicepresidenta de la República y sus funciones

El martes 18 de noviembre del 2025, dos días después de la derrota en la consulta popular, Noboa encargó el Ministerio de Salud a María José Pinto. A la vicepresidenta de la República, el 24 de mayo, a través del decreto 3, se les asignaron funciones en temas de salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil.

Entre 2004 y 2008, María José Pinto estudió Arte y Diseño en Parsons The New School for Design, en Nueva York. Estudió un curso en drapeado, patronaje, ilustración de moda, tejido, bordado de alta costura, tratamiento de superficies, historia del arte, historia de la moda, historia de la música, opera y música vocal, filosofía, marketing de moda, logística, antropología, gerencia de proyectos.

Trabajó en el sector privado, antes de asumir el cargo de Secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que desempeñó de diciembre del 2023 a septiembre del 2024.

El equipo de María José Pinto

Por el momento, completa el equipo del Ministerio de Salud, Andrés Ricardo Carrazco Montalvo, como viceministro de gobernanza subrogante. Era subsecretario de vigilancia y control de enfermedades, es biotecnólogo. Cinco ministros han estado al frente de la cartera de Salud. Entre otros Jimmy Martin, Juan Bernardo Sánchez, Edgar Lama, Manuel Naranjo y Franklin Encalada.

