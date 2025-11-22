Stalin Andino tras salida de Carondelet: "No representa una ruptura"

El presidente Daniel Noboa ensayó un nuevo cambio en su equipo. Después de la renuncia de Andino asumirá Enrique Herrería

El exsecretario jurídico de Presidencia, Stalin Andino, fue el encargado de entregar el proyecto de ley de Integridad Pública.

Stalin Andino, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, es la nueva baja en el gabinete del presidente Daniel Noboa. “No representa una ruptura, sino el cierre normal de una etapa”, dijo el ahora exfuncionario.

El cambio ocurre casi una semana después de los resultados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Más que simples ajustes, Noboa ensayó movimientos en su gabinete y ahora la Secretaría Jurídica de la Presidencia está en manos del exjuez de la Corte Constitucional Enrique Herrería.

¿Qué dijo Andino tras su salida?

El exsecretario jurídico publicó una carta en la que explicó su renuncia. En ella señaló: “En mi calidad de Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, he presentado mi renuncia al cargo después de cumplir, con responsabilidad institucional, la tarea que me confió el Señor Presidente Daniel Noboa Azin en uno de los momentos más duros para el país”.

Andino fue protagonista en la defensa de dos leyes urgentes y una tramitada por vía ordinaria en la Asamblea Nacional. Esto ocurrió después de que la aprobación y vigencia de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia fueran objeto de numerosas demandas de inconstitucionalidad.

Los esfuerzos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia no fueron suficientes, entre otras razones, para demostrar que las dos leyes urgentes cumplían con el criterio de unidad de materia; es decir, que el objetivo de la normativa concordara con los cambios legales propuestos a diferentes cuerpos normativos, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Por ejemplo, cuando defendió la Ley de Integridad Pública, Andino sostuvo que el componente económico de era ley urgente era transversal. Además, explicó sin éxito que “esta ley (Integridad Pública) abarcaba integralmente la relación del Estado con el ciudadano y eso tiene muchas aristas”, durante la audiencia pública.

En su carta de renuncia, Andino señaló que su respaldo a Noboa se mantiene firme. “Lo seguiré apoyando incansablemente en las misiones que me encomiende”, aseguró.

El exjuez de la Corte Constitucional Enrique Herrería asumirá como secretario jurídico de la Presidencia. Foto: Archivo.

El texto lo cerró con la frase: “Finalmente, solo corresponde afirmar que el Derecho, el tiempo y la verdad, son los mejores ordenadores de cualquier discrepancia. El resto es ruido, y el ruido jamás ha permitido que prospere un país”.

Enrique Herrería en la Secretaría Jurídica

Tras el anuncio de la salida de Andino, se conoció también la publicación del Decreto Ejecutivo 2030. En el documento firmado por Daniel Noboa se “designa a Pablo Enrique Herrería Bonnet como Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República”. Herrería dejó la Corte Constitucional tras la última renovación en marzo de 2025.

