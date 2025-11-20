Nataly Morillo es la nueva ministra de Gobierno tras fallida designación de Rosero

El Gobierno Nacional confirmó la designación de la ahora exasambleísta de ADN por Pichincha

La asambleísta del oficialismo Nathaly Morillo presentó una queja en el CAL contra Mónica Placios.

De la Asamblea Nacional al Palacio de Carondelet. La nueva ministra de Gobierno será la hasta hoy asambleísta de ADN por Pichincha, Nathaly Morillo. La decisión trascendió este 20 de noviembre de 2025, después de la fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero.

Morillo es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea y representante de ADN en Pichincha. Ha tenido un papel protagónico en la defensa de las políticas del Gobierno de Daniel Noboa, y este ha sido su segundo periodo en el Legislativo.

Morillo llegó a la Asamblea tras las elecciones anticipadas de 2023, en las que Daniel Noboa alcanzó la Presidencia. Su ingreso se dio ante la imposibilidad de Patricio Carrillo de asumir el cargo como asambleísta. Morillo fue electa como suplente de Carrillo y ocupó su curul como alterna.

Meses después, decidió dejar la organización política Construye y sumarse a las filas del oficialismo. Para las elecciones generales de 2025, fue candidata de ADN en Pichincha y logró llegar nuevamente a la Asamblea.

La designación de Álvaro Rosero Tras la derrota política del Gobierno en la Consulta Popular 2025, el presidente Daniel Noboa ensayó cambios en su gabinete ministerial. Entre ellos estuvo la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno. En su reemplazo, Noboa anunció al radiodifusor Álvaro Rosero.

Sin embargo, la designación estuvo marcada por la polémica. En primera instancia se conoció que Rosero tenía un impedimento para ejercer cargo público debido a una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero el 19 de noviembre de 2025, ese impedimento ya no aparecía en los registros del Ministerio del Trabajo.