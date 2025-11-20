Álvaro Rosero deja el Ministerio de Gobierno: cronología de una renuncia anunciada

La salida se precipitó tras un día de confusión, documentos contradictorios y un supuesto episodio de presión interna

Álvaro Rosero renunció al Ministerio de Gobierno 48 horas después de su designación.

Apenas 48 horas duró la designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno. La mañana de este 20 de noviembre, el radiodifusor anunció su renuncia en X, adelantando que revelará sus motivos este viernes en su programa de radio.

Pero lo ocurrido en las horas previas permite trazar una cronología marcada por tensiones internas, dudas legales y acusaciones que sacuden hasta el Ministerio del Trabajo.

1. El anuncio del nombramiento

El 18 de noviembre, el presidente Daniel Noboa designó a Álvaro Rosero como nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Zaida Rovira, quien regresó al Ministerio de Desarrollo Humano tras la derrota oficialista en el referéndum del 16 de noviembre.

El nombramiento provocó sorpresa: Rosero venía del ámbito de la radiodifusión, no de la política pública.

2. El impedimento legal por una deuda con el IESS

Ese mismo día trascendió que Rosero tenía un impedimento para ejercer cargo público debido a una deuda de $ 56.615,49 registrada a nombre de Radio FM Efemedio Cía. Ltda., empresa donde él figuraba como representante legal.

La situación generó dudas inmediatas sobre si podía asumir el Ministerio.

3. El “levantamiento” del impedimento y la primera polémica

La mañana del 19 de noviembre, el Ministerio del Trabajo difundió que el impedimento había sido levantado, aunque sin explicar cómo.

Fuentes de la cartera aseguraron que el trámite estaba en regla, pero no entregaron documentos técnicos que respaldaran la decisión.

4. El giro: el IESS confirma que la deuda sigue

Horas más tarde, un documento emitido por el IESS revirtió la versión oficial:

La deuda no había sido pagada.

El representante legal de la empresa había cambiado.

Ahora figuraba Clemencia Verónica Rosero León, hermana del recién nombrado ministro.

La interpretación pública fue inmediata: ¿se trató de un simple “traspaso” de responsabilidad para evitar el impedimento?

La Ley del IESS, en su artículo 75, establece que la responsabilidad solidaria de los representantes subsiste incluso después de dejar el cargo, si la mora se generó bajo su gestión. Un acta de abril de 2024 confirma que Rosero era gerente general hasta 2027.

Álvaro Rosero da un paso al costado y renuncia al Ministerio de Gobierno tras su polémica designación instagram: deporte_EC

5. La supuesta presión interna: estalla el choque en el Ministerio del Trabajo

La mayor controversia llegó la tarde del 19 de noviembre.

Circuló una carta de renuncia irrevocable del director regional del Trabajo en Quito, Christian Alfredo Marín, en la que aseguraba —de forma textual— haber sido presionado por el ministro Harold Burbano para levantar de manera inmediata el impedimento legal de Rosero.

En ese escrito, Marín calificaba el hecho como un posible caso de tráfico de influencias, citando el artículo 285 del COIP. Sin embargo, hasta el momento, esa denuncia no ha sido presentada ante la Fiscalía, por lo que se mantiene como un supuesto señalado únicamente en su carta de renuncia.

Burbano niega todo

El ministro Harold Burbano respondió en X calificando la versión de “puro show”, asegurando que Marín ya había sido desvinculado formalmente antes de enviar su renuncia y tildando la acusación como falsa.

Marín contraataca

Minutos después, Marín replicó públicamente: “Usted me presionó para que incumpla la ley y no cedí. Explíquele a la Fiscalía”.

Aunque el cruce de mensajes fue público, ninguno de los dos funcionarios ha presentado documentación adicional.

Vea sr Ministro, Ud me presionó para que incumpla la ley y no cedí. Cómo hubiera hecho cualquier ecuatoriano. Le doy un consejo, explíquele a la Fiscalía — Ab. Christian Marin (@abcmarin) November 20, 2025

6. Rosero renuncia antes de asumir

La mañana del 20 de noviembre, en medio de la presión mediática y las dudas sobre su impedimento, Rosero publicó un mensaje anunciando su renuncia: “Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir”.

Aseguró que revelará más detalles este viernes.

7. Un cierre sin respuestas

La renuncia de Rosero deja abiertas varias interrogantes:

¿El Ministerio del Trabajo actuó conforme a la ley al habilitar su nombramiento?

¿La deuda del IESS se originó dentro de su periodo como representante?

¿Habrá una investigación formal sobre el supuesto tráfico de influencias?

Por ahora, ninguna institución ha dado un pronunciamiento detallado.

Lo cierto es que la crisis política se intensifica en un Gobierno ya golpeado por la derrota en el referéndum y por una cadena de cambios en el gabinete.

