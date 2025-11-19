¿Quién es José Arévalo Santana, el nuevo gobernador del Guayas?

El presidente Daniel Noboa designó a José Arévalo Santana como gobernador del Guayas en medio de cambios en el gabinete

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó el 18 de noviembre de 2025 a José Ignacio Arévalo Santana como nuevo gobernador de la provincia del Guayas. La decisión se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 226, en el que se agradecieron los servicios prestados por su antecesor, Humberto Plaza, quien renunció al cargo tras poco más de tres meses de gestión.

Arévalo es abogado de profesión, pero su trayectoria ha estado marcada por el ámbito deportivo. Entre 2018 y 2025 se desempeñó como presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador) y anteriormente lideró la Federación Ecuatoriana de Baloncesto.

Su llegada a la Gobernación del Guayas se da en medio de restructuración del gabinete de Noboa, tras la derrota del Gobierno en el referéndum y consulta popular de noviembre. El mandatario busca reforzar su equipo con perfiles que combinen experiencia institucional y capacidad de diálogo con distintos sectores.

La salida de Humberto Plaza

El nombramiento de Arévalo Santana responde a la renuncia de Humberto Aparicio Plaza, quien había asumido la Gobernación el 29 de julio de 2025 en reemplazo de Zaida Rovira. Plaza permaneció 112 días en funciones y enfrentó un periodo complejo marcado por episodios de violencia en Guayaquil, como explosiones en edificios, alertas de coches bomba y operativos en cárceles.

Con el más sincero agradecimiento al presidente @DanielNoboaOk por la confianza puesta en mí desde el inicio de su gestión, hoy dejo la gobernación del Guayas, por cuya seguridad y bienestar he trabajado.

Vuelvo a mi profesión de arquitecto, desde donde seguiré haciendo patria. — Humberto Plaza A (@HumbertoPlazaA) November 18, 2025

Retos de la nueva administración

La Gobernación del Guayas es uno de los cargos más sensibles del país, dado que la provincia concentra problemas de violencia urbana, crimen organizado y presión social. Arévalo Santana deberá coordinar con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y autoridades locales para enfrentar estos desafíos.

Cambios en el gabinete de Noboa

Tras la derrota del Gobierno en la consulta popular y referéndum de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa ejecutó una serie de ajustes en su gabinete con el objetivo de oxigenar la gestión y recuperar confianza ciudadana. Varios ministros pusieron sus cargos a disposición, lo que abrió paso a una renovación en áreas estratégicas.

Entre las salidas más relevantes estuvieron las de Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, y Danilo Palacios, ministro de Agricultura, quienes anunciaron su renuncia en redes sociales. También se realizaron movimientos en otras carteras vinculadas a la educación y la seguridad.

En paralelo, Noboa designó nuevos perfiles como Álvaro Rosero en el Ministerio de Gobierno y Gilda Alcívar en Educación, además de ajustes en delegaciones estatales. Estos cambios buscan consolidar un cambio en el oficialismo, en el que se incluye la designación de José Arévalo Santana como gobernador del Guayas, pieza clave para enfrentar los desafíos de seguridad y orden público en la provincia más poblada del país.

