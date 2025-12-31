Pronóstico del clima en Ecuador por Año Nuevo 2026: lluvias en varias regiones

El clima para este 31 de diciembre tendrá lluvias en ciertos sectores y altas temperaturas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este 31 de diciembre de 2025 el clima en Ecuador estará marcado por contrastes entre regiones y horarios. Durante la mañana se esperan condiciones secas, temperaturas elevadas y radiación solar intensa en gran parte del país. Sin embargo, hacia la tarde y noche se prevé el desarrollo de lluvias de variada intensidad, especialmente en la Amazonía y sectores de la Sierra.

Costa: calor y lluvias aisladas en la tarde

En la región Costa, el día inició con cielo parcialmente despejado y temperaturas altas, superiores a los 30 °C en ciudades como Guayaquil y Manta. El Inamhi señaló que la radiación solar será intensa durante las primeras horas, por lo que recomendó precaución en actividades al aire libre.

No obstante, hacia la tarde y noche se esperan lluvias aisladas en sectores del litoral central y sur, incluyendo Guayas, Los Ríos y El Oro. Estas precipitaciones podrían ser de corta duración, pero con intensidad moderada, lo que podría afectar la movilidad en carreteras y zonas urbanas.

Sierra: mañanas secas y lluvias vespertinas

En la región Sierra, el pronóstico indica mañanas secas y frías, con temperaturas mínimas de hasta 8°C en ciudades como Quito y Cuenca. Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde y noche se desarrollarán lluvias y chubascos, especialmente en el norte y centro del país.

El Inamhi destacó que estas precipitaciones podrían ser más intensas en provincias como Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, acompañadas de tormentas eléctricas en zonas montañosas. Se recomienda precaución en desplazamientos y eventos al aire libre, ya que las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del 1 de enero.

Amazonía: lluvias continuas y alta humedad

La región Amazónica será la más afectada por las precipitaciones. El Inamhi prevé lluvias de intensidad moderada a fuerte durante la tarde y noche, con alta humedad y cielos cubiertos. Provincias como Napo, Pastaza y Morona Santiago registrarán tormentas eléctricas y posibles desbordamientos en ríos de caudal medio.

La situación se mantendrá durante las primeras horas del 1 de enero, lo que podría complicar actividades turísticas y de transporte en la zona. El organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales.

