Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

clima
El clima para este 31 de diciembre tendrá lluvias en ciertos sectores y altas temperaturas.CANVA

Pronóstico del clima en Ecuador por Año Nuevo 2026: lluvias en varias regiones

Ecuador recibirá el año nuevo con lluvias esporádicas y altas temperaturas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este 31 de diciembre de 2025 el clima en Ecuador estará marcado por contrastes entre regiones y horarios. Durante la mañana se esperan condiciones secas, temperaturas elevadas y radiación solar intensa en gran parte del país. Sin embargo, hacia la tarde y noche se prevé el desarrollo de lluvias de variada intensidad, especialmente en la Amazonía y sectores de la Sierra.

RELACIONADAS

Costa: calor y lluvias aisladas en la tarde

En la región Costa, el día inició con cielo parcialmente despejado y temperaturas altas, superiores a los 30 °C en ciudades como Guayaquil y Manta. El Inamhi señaló que la radiación solar será intensa durante las primeras horas, por lo que recomendó precaución en actividades al aire libre.

RELACIONADAS

No obstante, hacia la tarde y noche se esperan lluvias aisladas en sectores del litoral central y sur, incluyendo Guayas, Los Ríos y El Oro. Estas precipitaciones podrían ser de corta duración, pero con intensidad moderada, lo que podría afectar la movilidad en carreteras y zonas urbanas.

Sierra: mañanas secas y lluvias vespertinas

En la región Sierra, el pronóstico indica mañanas secas y frías, con temperaturas mínimas de hasta 8°C en ciudades como Quito y Cuenca. Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde y noche se desarrollarán lluvias y chubascos, especialmente en el norte y centro del país.

El Inamhi destacó que estas precipitaciones podrían ser más intensas en provincias como Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, acompañadas de tormentas eléctricas en zonas montañosas. Se recomienda precaución en desplazamientos y eventos al aire libre, ya que las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del 1 de enero.

Celebraciones de Año Nuevo en diferentes países

Año Nuevo en el mundo: qué países celebran primero y cuáles son los últimos

Leer más

Amazonía: lluvias continuas y alta humedad

La región Amazónica será la más afectada por las precipitaciones. El Inamhi prevé lluvias de intensidad moderada a fuerte durante la tarde y noche, con alta humedad y cielos cubiertos. Provincias como Napo, Pastaza y Morona Santiago registrarán tormentas eléctricas y posibles desbordamientos en ríos de caudal medio.

RELACIONADAS

La situación se mantendrá durante las primeras horas del 1 de enero, lo que podría complicar actividades turísticas y de transporte en la zona. El organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Kylian Mbappé enciende las alarmas en el Real Madrid tras lesión

  2. La ruta humana de Uzhupud Garden: de lavaplatos a gerente

  3. Río de Janeiro gana el récord Guinness a la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo

  4. Dos niños y un bebé, entre los heridos en nuevos ataques con drones rusos en Ucrania

  5. Corte de luz en Quito afectó a los moradores de Calderón por más de 3 horas

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

  2. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  3. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  4. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  5. ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

Te recomendamos