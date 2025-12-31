Expreso
año nuevo 2026
Imagen referencial: Asia recibe el año 2026 siendo los primeros países en marcar las 00:00CANVA

Así recibe el mundo el Año Nuevo 2026, en vivo: Los primeros países en celebrarlo

Varios países de Oriente ya recibieron el año nuevo 

El planeta comenzó a despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 con celebraciones que avanzan minuto a minuto a lo largo de las distintas zonas horarias. Desde las islas del Pacífico hasta Asia, los primeros países en recibir el nuevo año lo hicieron con espectáculos de fuegos artificiales, rituales tradicionales y festejos multitudinarios que marcan el inicio de un ciclo cargado de expectativas globales.

10:15 Corea del Sur celebra el año nuevo

La capital surcoreana celebró con un gran evento en la Plaza de Bosingak, donde se realizó el tradicional toque de campana a medianoche. El acto simboliza la esperanza de prosperidad y paz para el nuevo año, acompañado por conciertos y actividades culturales.

A las 10:15 hora Ecuador, Corea del Sur recibió el año nuevo 2026.

10:00 Japón recibe el año

En Tokio, el Año Nuevo se recibió con una mezcla de rituales ancestrales y celebraciones modernas. Miles de personas acudieron a templos budistas y sintoístas para realizar la tradicional ceremonia de las campanadas, mientras que en las principales avenidas se desplegaron espectáculos de luces y conciertos.

A las 10:00 hora Ecuador, Japón recibió el año nuevo 2026

08:00 Australia se une a la celebración

La ciudad de Sídney volvió a ser protagonista mundial con su tradicional show de fuegos artificiales sobre el Harbour Bridge y la Ópera de Sídney. Millones de espectadores siguieron el evento en vivo, consolidando a la ciudad como uno de los epicentros globales de las celebraciones.

A las 08:00 hora Ecuador, Australia recibió el año nuevo 2026

A las 08:00 hora Ecuador, Australia recibió el año nuevo 2026.Redes Sociales

06:00 Nueva Zelanda celebra el 2026

En Auckland, miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales lanzados desde la Sky Tower, la estructura más alta del país. A pesar de la lluvia, la celebración congregó a multitudes que recibieron el año con música y luces.

A las 06:00 hora Ecuador, Nueva Zelanda recibió el año nuevo 2026

05:00 Kiribati recibe el año nuevo

La isla de Kiritimati, en Kiribati, fue el primer lugar del mundo en celebrar la llegada del nuevo año. Con ceremonias comunitarias y fuegos artificiales, los habitantes marcaron el inicio de 2026 horas antes que el resto del planeta.

A las 05:00 hora Ecuador, Kiribati recibió el año nuevo 2026.

