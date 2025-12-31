Año Nuevo en el mundo: qué países celebran primero y cuáles son los últimos

El Año Nuevo recorre el planeta durante 24 horas, desde Kiribati hasta Samoa Americana, según los husos horarios.

Referencial.Así se recibe el Año Nuevo en distintas partes del mundo, desde los primeros países en celebrarlo hasta los últimos en despedir el 2025.

El inicio del Año Nuevo es una celebración global marcada por la diversidad de husos horarios que atraviesan el planeta. A lo largo de 24 horas, distintas regiones reciben el 1 de enero en una secuencia que combina geografía, acuerdos internacionales y particularidades históricas. Mientras en algunos países ya se encienden fuegos artificiales y comienzan las tradiciones del nuevo año, en otros aún se despide el 31 de diciembre.

Esta diferencia horaria convierte al océano Pacífico en un escenario único: allí se viven tanto los primeros minutos del año nuevo como las últimas horas del año viejo, separados solo por una línea imaginaria que define el calendario mundial.

Donde el Año Nuevo comienza primero

Putin afirma en su discurso de Año Nuevo: “Creemos en nuestra victoria” en Ucrania Leer más

Entre las celebraciones más tempranas del planeta destaca Kiribati, específicamente la Isla de Kiritimati, conocida también como Isla de la Navidad. Este archipiélago del Pacífico central se ubica justo al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que le concede el privilegio de ser el primer lugar habitado del mundo en recibir el Año Nuevo.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), esta línea imaginaria separa dos días consecutivos: cruzarla hacia el oeste adelanta el calendario un día, mientras que hacerlo hacia el este implica retrocederlo.

Kiribati está conformado por 33 islas, de las cuales solo 20 están habitadas, y posee una superficie aproximada de 811 kilómetros cuadrados. Pese a su tamaño reducido, su ubicación estratégica lo coloca cada año en el centro de la atención mundial durante la transición de calendario.

Samoa y el cambio que alteró el calendario

En 2011, Samoa tomó una decisión histórica al modificar su posición respecto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha. El objetivo fue sincronizarse mejor con sus principales socios comerciales en Asia y Oceanía, lo que implicó “saltar” un día completo en el calendario.

Desde entonces, Samoa comparte protagonismo con Kiribati dentro de la región de la Polinesia, posicionándose también entre los primeros territorios del mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo.

Los primeros países y territorios en recibir el Año Nuevo

Kiribati (Isla de Kiritimati): primer lugar habitado del planeta en cruzar la medianoche.

Samoa: adelantado tras su cambio de huso horario en 2011.

Tonga: país insular de la Polinesia cercano a Samoa.

Nueva Zelanda (Islas Chatham): región que recibe el año antes que el resto del país.

Nueva Zelanda (Isla Norte e Isla Sur): famoso por los fuegos artificiales en Auckland.

Fiyi: destino turístico del Pacífico con huso horario adelantado.

Australia (Isla Norfolk): celebra antes que el territorio continental.

Australia (Sídney y Canberra): sede de uno de los espectáculos pirotécnicos más icónicos.

Papúa Nueva Guinea: uno de los primeros países en Asia-Pacífico.

Islas Salomón: celebra antes que gran parte del continente asiático

Donde el Año Nuevo llega al final

En el extremo opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha se encuentran las Islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos ubicados en el Pacífico central. Estos puntos son los últimos del planeta en recibir el Año Nuevo, casi 24 horas después de Kiribati.

Entre los territorios habitados, Samoa Americana ocupa el último lugar en dar la bienvenida al nuevo año. Aunque se encuentra a unos 2.000 kilómetros de Samoa, la diferencia de huso horario provoca que sus celebraciones ocurran con un día completo de desfase.

Los últimos lugares en celebrar el Año Nuevo

Islas Howland y Baker: últimos territorios del mundo, aunque deshabitados.

Samoa Americana: último lugar habitado en recibir el Año Nuevo.

Hawái (Estados Unidos): archipiélago turístico del Pacífico.

Tahití (Polinesia Francesa): isla reconocida por sus celebraciones tardías.

Islas Marquesas: con huso horario distinto al resto de la Polinesia Francesa.

Alaska (Estados Unidos): sus regiones occidentales celebran entre las últimas.

Islas Midway: territorio estadounidense en el Pacífico norte.

Islas Cook: archipiélago autónomo asociado a Nueva Zelanda.

Islas Pitcairn: colonia británica aislada en el Pacífico sur.

Polinesia Francesa (resto del territorio): completa la lista de los últimos en festejar.

Un planeta celebrando en distintos tiempos

Estas diferencias horarias reflejan cómo el Año Nuevo no ocurre de manera simultánea en el mundo. Mientras en algunos puntos el cambio de calendario ya quedó atrás, en otros el 31 de diciembre aún transcurre, recordando que el tiempo, aunque medido de forma universal, se vive de manera distinta según el lugar del planeta.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ