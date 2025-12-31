Putin afirma en su discurso de Año Nuevo: “Creemos en nuestra victoria” en Ucrania

En su discurso de Nochevieja, Putin reafirmó que Rusia cree en la victoria en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció la noche de este miércoles 31 de diciembre de 2025 su tradicional discurso de Nochevieja, en el que reiteró la convicción de Rusia de alcanzar la victoria en Ucrania, conflicto que comenzó con una ofensiva a gran escala lanzada hace casi cuatro años.

“Creemos en ustedes y en nuestra victoria”, afirmó el mandatario en un mensaje televisado emitido desde la península de Kamchatka, la región más oriental del país y la primera en recibir el 2026. En su intervención, Putin también envió un saludo especial a “los combatientes y comandantes” desplegados en territorio ucraniano.

“Millones de personas en toda Rusia, créanme, piensan en ustedes”, añadió el jefe del Kremlin, en un discurso centrado en el respaldo a las Fuerzas Armadas.

Cuarta Nochevieja desde el inicio del conflicto

Esta es la cuarta Nochevieja que Rusia atraviesa desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, un conflicto que ha dejado un alto costo humano. Las estimaciones internacionales sitúan las bajas militares en ambos bandos en decenas o incluso cientos de miles de efectivos.

El 31 de diciembre también marca el 26.º aniversario de la llegada de Putin al poder. El mandatario asumió la presidencia en la víspera de Año Nuevo de 1999, tras la dimisión de Boris Yeltsin, hecho que dio inicio a su prolongado liderazgo político.

Mensaje en medio de presiones diplomáticas

Las declaraciones del presidente ruso se producen en un contexto de esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra. En ese escenario, Putin exhortó a la población a “respaldar a los héroes” que combaten en el país vecino.

El discurso televisado de Nochevieja es una tradición política en Rusia, instaurada durante el liderazgo soviético de Leonid Brézhnev, y seguida por millones de ciudadanos desde sus hogares. El mensaje se transmite por la televisión estatal justo antes de la medianoche en las 11 zonas horarias del país.

