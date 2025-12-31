Operativo Apolo 35: capturan a alias Axel, cabecilla de Las Águilas en Yaguachi

Captura de alias Axel se dio durante el operativo Apolo 35 ejecutado en Yaguachi y otros sectores del Guayas

La Policía Nacional informó que este 31 de diciembre de 2025 fue capturado un hombre identificado como cabecilla del grupo criminal Las Águilas, durante un operativo ejecutado en la parroquia Virgen de Fátima, del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas.

La detención se realizó en el marco del operativo Apolo 35, desplegado de forma simultánea en varios sectores de la provincia, con énfasis en zonas consideradas de alta conflictividad.

El detenido, conocido como alias Axel, figura entre los 11 aprehendidos durante esta intervención, que tuvo como principales puntos de acción en Durán y el sur de Guayaquil. Según información preliminar de la Policía, el sujeto sería el presunto responsable de coordinar actividades delictivas en las vías que conectan Milagro con Yaguachi.

Las autoridades lo vinculan con delitos como secuestro, extorsión y robos, como parte de la estructura operativa de la organización criminal.

Armas, droga y vehículos incautados

Durante el operativo, la Policía decomisó una decena de armas de fuego, entre escopetas, pistolas y revólveres, además de municiones, cientos de dosis de droga y varios teléfonos celulares.

Asimismo, fueron incautados seis vehículos, entre ellos la camioneta que presuntamente utilizaba alias Axel, la cual quedó bajo custodia de las autoridades como parte del proceso investigativo.

Evidencia incautada durante el operativo policial: armas de fuego, municiones, drogas y más de 30 celulares fueron decomisados en una intervención contra el crimen organizado.

Información ciudadana y despliegue táctico

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, señaló que estas intervenciones se fortalecieron gracias a la información proporcionada por la ciudadanía, a través de códigos QR habilitados para denuncias anónimas

Los operativos Apolo se ejecutan desde mediados de enero de 2025 en sectores estratégicos de Guayaquil y Durán. Entre las zonas intervenidas constan el cerro Las Cabras, Socio Vivienda, Pascuales, Mapasingue Este, Bastión Popular, el Guasmo Sur y cooperativas del noroeste del Puerto Principal.

En estas acciones participan unidades especializadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que emplean tecnología avanzada, vehículos blindados y helicópteros, con el objetivo de identificar a sospechosos y acceder a áreas de difícil geografía.

#Guayas



Durante allanamientos realizados en el cantón #Yaguachi, efectivos militares aprehendieron a un presunto cabecilla de la organización terrorista Las Águilas, donde se decomisó 3 armas de fuego, 93 municiones, 1 inhibidor de señal, 30 celulares y 1 grillete electrónico. pic.twitter.com/IUjlWQwi08 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) April 5, 2024

