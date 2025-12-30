Expreso
machismo dentro de la politica
Violencia política de género en Ecuador: mujeres enfrentan ataques en espacios de poder.foto: Expreso

Machismo en la política ecuatoriana: el caso de la concejala Diana Cruz y otros

Casos recientes reavivan el debate sobre violencia política de género en Ecuador y el rol de las redes sociales

La violencia política basada en género continúa marcando el ejercicio público de las mujeres en Ecuador. Según un informe del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), entre 2020 y 2025 se registraron 63 denuncias por este tipo de agresiones, muchas de ellas vinculadas a ataques en entornos digitales y plataformas virtuales.

El documento advierte que el avance tecnológico, sumado a vacíos normativos y a prácticas machistas normalizadas, ha abierto nuevos escenarios de exposición y hostigamiento contra mujeres en cargos de elección popular.

En este contexto se inscriben casos recientes como el de la concejala de Quito, Diana Cruz, y otros episodios que evidencian cómo el machismo sigue presente en la política ecuatoriana, ahora amplificado por la virtualidad y las redes sociales.

Un episodio que desató críticas en redes y espacios políticos

Uno de los casos más recientes es el de la concejala de Quito, Diana Cruz, quien el 24 de diciembre de 2025 fue protagonista involuntaria de un incidente durante una transmisión virtual oficial. Mientras participaba en una sesión, un hombre con poca ropa apareció brevemente detrás de ella en cámara.

La imagen se mantuvo visible por algunos segundos, hasta que la edil apagó la cámara. Minutos después retomó su intervención y ofreció disculpas públicas, sin dar mayores explicaciones en ese momento. El fragmento fue rápidamente difundido en redes sociales, acompañado de comentarios que cuestionaron su imagen personal y profesional.

Qué dijo Diana Cruz tras el incidente

El 29 de diciembre de 2025, durante una sesión del Concejo Metropolitano para tratar la venta directa de 108 lotes en la parroquia de Calderón, la concejala de Revolución Ciudadana, Diana Cruz, se refirió públicamente al incidente ocurrido en una transmisión virtual.

La edil ofreció disculpas públicas y explicó que ese día había participado, de forma continua, en la Comisión de Ambiente, que preside, y luego en la sesión de Propiedad y Espacio Público, manteniendo la cámara encendida y atención al desarrollo de la agenda.

“Lamento lo sucedido. Son situaciones propias de la vida cotidiana que, en la virtualidad, pueden hacerse visibles de manera inesperada”, señaló.

Cruz recalcó que detrás de la cámara “hay un ser humano, una mujer, un hogar” y aseguró que el episodio no afecta su responsabilidad ni su compromiso con la ciudad, los cuales —dijo— reafirma con seriedad, transparencia y respeto.

Diana Cruz concejal
Diana Cruz preside la Comisión de Ambiente y también es parte de la de Propiedad y Espacio Público.Foto: archivo / Expreso

Respaldo institucional y cuestionamientos al enfoque del debate

Tras su intervención, el presidente de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, Ángel Vega, expresó su respaldo a la edil. Señaló que Cruz enfrentó la situación y consideró que el episodio fue tratado desde un enfoque machista, amplificado de manera innecesaria en redes sociales.

“Mi solidaridad”, expresó Vega, al tiempo que destacó el compromiso de la concejala y de la comisión con la ciudadanía y el trabajo legislativo.

Otro caso reciente en la Asamblea Nacional

Un hecho similar ocurrió el viernes 19 de diciembre de 2025, cuando la asambleísta de Revolución Ciudadana, Nuria Butiña, fue blanco de críticas durante una transmisión virtual de la Asamblea Nacional. La sesión tenía como objetivo aprobar una ley relacionada con el deporte.

Durante la transmisión apareció un joven en lugar de la legisladora, lo que llamó la atención de los usuarios al encontrarse acostado mientras se esperaba el inicio de la sesión. El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó una ola de comentarios.

Ante las críticas, Butiña aclaró que la persona que apareció en cámara era su hijo y rechazó los ataques recibidos. “El veneno pernicioso de algunos comentarios es propio de quien los escribe y los difunde”, señaló.

Violencia política digital más allá de las sesiones virtuales

Los casos de violencia política basada en género no se limitan a incidentes en transmisiones oficiales. También se manifiestan a través de plataformas digitales, declaraciones públicas y mensajes que, bajo el pretexto de cuestionar la gestión, incorporan expresiones descalificadoras con una carga de género.

Un ejemplo de ello es la sanción impuesta por el TCE al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue multado y obligado a ofrecer disculpas públicas tras expresiones dirigidas contra la asambleísta Lucía Jaramillo, consideradas como violencia política de género.

Posteriormente, Jaramillo anunció la presentación de una nueva denuncia ante el TCE, esta vez por un acróstico encubierto en el texto de disculpas difundido por Álvarez, al considerar que el mensaje reiteraba el agravio.

Un debate pendiente en la democracia ecuatoriana

Estos episodios evidencian que la violencia política contra las mujeres persiste y se adapta a los nuevos escenarios digitales. Mientras no existan normativas claras y sanciones efectivas, el ejercicio político femenino seguirá enfrentando obstáculos que van más allá del debate de ideas y la fiscalización pública.

