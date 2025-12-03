Carlota Álvarez: "La Universidad tiene un papel frente a la violencia"

Conversatorios y talleres buscan sensibilizar y visibilizar las realidades de las mujeres y otros géneros

El observatorio de violencia de género de la UCSG surge ante las alarmantes cifras de violencia y la necesidad de actuar desde la universidad.

La psicóloga Carlota Álvarez Chaca, coordinadora de Prevención y Promoción en Violencia de Género de la Dirección de Inclusión e Innovación Educativa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), es también parte fundamental del proyecto impulsado desde el Vicerrectorado Académico que ha dado vida al nuevo Observatorio “Cuerpos Diversos: uno a uno en su historia”. Su trabajo se centra en diseñar acciones de sensibilización, investigación, acompañamiento y capacitación que fortalezcan una cultura universitaria basada en la igualdad, el respeto y la no violencia. La experta habla con EXPRESO en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recordó en noviembre y que aún mantiene una programación de prevención y ayuda, a nivel nacional en distintas instituciones superiores.

¿Cuál fue la necesidad principal que motivó la creación del observatorio “Cuerpos Diversos: uno a uno en su historia”?

El observatorio nace de un trabajo en conjunto de dos coordinaciones que pertenecen a la Dirección de Inclusión e Innovación Educativa del Vicerrectorado Académico, que son la coordinación de promoción y prevención en violencia de género y la coordinación de clubes y observatorios, sumado al interés de una de nuestras docentes, la psicóloga clínica Ginger Ruiz, con quien coordinamos el observatorio. La necesidad de crear estos espacios de reflexión–acción son las altas cifras de violencia y muerte hacia la mujer y hacia los otros géneros.

Ese es el motivo principal que nos lleva a proponer acciones, ejecutarlas y renovar otras. Comprender que esta realidad no es ajena a las universidades nos permite poner un punto de partida, y con un plus: el que las universidades son espacios donde se gesta el conocimiento. Bajo este panorama se crea la coordinación de promoción y prevención en violencia de género.

De allí parte la necesidad de un observatorio como herramienta. Es una propuesta que abarca varios ejes de actividades que apuntan en una primera instancia a sensibilizar y visibilizar sobre la potencia de los sujetos en su diversidad y que lo que los habilita para existir son creaciones singulares.

Ustedes mencionan que el observatorio funcionará como un espacio para mirar, escuchar y percibir. ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas dentro del campus universitario?

El observatorio está dividido por ejes temáticos, cada uno con una duración aproximada de seis meses. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se decidió iniciar con el eje sobre la mujer, lo femenino y feminidades, que abarca hasta febrero del 2026. En esta la fecha conmemorativa se realizó el lanzamiento del observatorio.

Las actividades alrededor del eje son conversatorios con invitadas expertas en el tema, talleres de formación sobre género, elaboración de material visual y digital, y la creación de boletines informativos sobre las actividades en que las mujeres ganan terreno dentro de la universidad: estudiantes, docentes, autoridades, entre otras.

El rol docente es clave para transformar prácticas que reproducen desigualdad y violencia de género. Gabriel Cornejo

¿Qué problemáticas de género o de diversidad corporal han identificado con mayor frecuencia en la comunidad estudiantil?

Hace poco, en una investigación sobre violencia en las universidades, aparecieron cifras elevadas en torno a la violencia psicológica que han experimentado las estudiantes por parte de docentes y de sus propios compañeros. También hubo cifras sobre lo que consideraban abuso, discriminación, entre otras situaciones.

El tema de los géneros todavía conlleva al sentido de extrañeza o rareza hacia lo diferente, y por ello la primera defensa ante lo distinto es el rechazo y la discriminación que viven los estudiantes y los docentes. A esto se apunta: a elevar esta problemática de género por la condición de género que viven los sujetos dentro del campo universitario.

¿Qué papel juega la formación docente en el éxito de este proyecto y cómo se capacitará a los profesores?

Es fundamental. En todo proyecto educativo el papel del docente es crucial porque son los agentes de cambio directos en las aulas. El observatorio proporcionará datos sobre la violencia de género y sobre las prácticas con las que aún se violenta y discrimina a los sujetos por su género. Bajo estos datos se armarán capacitaciones para que los docentes logren identificar y transformar las prácticas pedagógicas dentro del aula.

El observatorio plantea actividades desde la investigación hasta los talleres. ¿Qué talleres se han propuesto para este primer ciclo y quiénes podrán participar?

Para este primer eje temático, orientado a la mujer, lo femenino y feminidades, se ha pensado realizar dos conversatorios sobre los espacios conquistados por las mujeres y sobre la mujer en el campo artístico, para los cuales están invitadas expertas.

El fin es iniciar la sensibilización sobre la violencia y el género. Además, se han elaborado cápsulas audiovisuales con información para visibilizar la desigualdad de las mujeres y otros géneros. Las actividades son abiertas a todo público, pero se busca que los estudiantes sean los protagonistas.

¿De qué manera el observatorio busca conectar la realidad universitaria con la comunidad externa, especialmente en temas de igualdad de género?

Además de las actividades mencionadas, el observatorio tiene una mirada investigativa. Responde a un punto de investigación a partir de la cual se pueda ofrecer información con datos oficiales de la realidad universitaria para generar propuestas de cambio y herramientas de seguimiento. Estos datos oficiales no solo se derivan del observatorio, sino de otras actividades de la Coordinación de Promoción y Prevención de Violencia de Género.

Será un trabajo en conjunto para establecer data oficial y diseñar estrategias. Más adelante se buscará unirse con otros observatorios universitarios que traten temas de género y violencia para ampliar el panorama y proponer proyectos a nivel social.

La noción de “cuerpos diversos” es amplia. ¿Qué dimensiones específicas abordarán en esta primera etapa?

En este primer eje temático se abordará todo lo referente a la mujer y las formas en que construye su feminidad y cuerpo, que es una a una en su historia, a propósito del nombre del observatorio. Para los siguientes ejes se considerarán las masculinidades, identidades sexo–genéricas y diversidad corporal. La línea transversal a todos los ejes es la identificación de la violencia en los sujetos por su condición de género y la finalidad es ubicar qué hacer con esto: qué estrategias aplicar para disminuir la vivencia de la discriminación y la violencia.

A largo plazo, ¿cómo visualizan el crecimiento del observatorio y qué hitos esperan alcanzar?

El observatorio se plantea con miras a posicionarse como una herramienta de sensibilización permanente. Puede avanzar a diferentes ejes e indicadores, pero la sensibilización se mantendrá, sobre todo en temas de violencia de género. Se busca consolidarlo como un espacio investigativo que ofrezca datos y que, junto con las actividades de la coordinación, permita diseñar estrategias que posibiliten buenas prácticas dentro del aula. También se espera que sea un medio para que estudiantes y docentes se sumen de forma activa a propuestas de nuevas actividades y nuevas formas de generar cambios dentro de la universidad.

