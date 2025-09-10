Expreso
En un operativo nueve presuntos integrantes del grupo delictivo Las Águilas fueron aprehendidos.
En un operativo nueve presuntos integrantes del grupo delictivo Las Águilas fueron aprehendidos.Cortesía

Operativo Fortaleza 3: caen 9 presuntos miembros de Las Águilas en Pascuales

El operativo Fortaleza 3 incluyó ocho allanamientos simultáneos 

En un operativo ejecutado por la Policía Nacional en el distrito Pascuales, nueve presuntos integrantes del grupo delictivo Las Águilas fueron aprehendidos. La intervención, denominada Fortaleza 3, incluyó ocho allanamientos simultáneos y fue el resultado de tres meses de investigaciones lideradas por la Brigada Anticriminal (BAC), con apoyo de la Fiscalía FEDOTI.

¿Quiénes son Las Águilas y qué delitos se les atribuyen?

Según el comandante de la Zona 8, Francisco Zumárraga, esta organización operaba como uno de los brazos armados del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), cometiendo delitos como:

  1. Robo de motocicletas y vehículos
  2. Secuestros extorsivos
  3. Asaltos a taxistas informales

Los sectores más afectados fueron Mucho Lote, Bastión Popular y el centro de Guayaquil.

Los detenidos utilizaban llaves maestras e inhibidores de señal para sustraer vehículos, que luego eran usados para extorsionar a sus propietarios. En el caso de los taxistas, solicitaban carreras para luego secuestrarlos temporalmente, vaciar sus cuentas bancarias y abandonarlos en zonas sin vigilancia.

El operativo culminó con la aprehensión de Las Águilas.
Los detenidos utilizaban llaves maestras e inhibidores de señal para sustraer vehículos, que luego eran usados para extorsionar a sus propietarios.Cortesía

Resultados del operativo

  • 2 armas blancas
  • 1 vehículo retenido
  • 1 vehículo recuperado
  • 1 tricimoto
  • 1 motocicleta
  • 9 teléfonos celulares
  • Prendas de vestir relacionadas con los hechos

Uno de los aprehendidos tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, registrado en junio de este año. El coronel Zumárraga instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante los canales oficiales de denuncia: 911 1-800-DELITO Sistema Único de Recompensas 131. 

