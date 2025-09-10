Operativo en Quito: cae alias Snopy y se decomisan 10.000 dosis de marihuana
Entre el 1 y 8 de septiembre, la Policía ejecutó 16 operativos en Quito, con 35 detenidos y casi 50.000 dosis de droga
La Policía Nacional ejecutó un operativo antidrogas en Guamaní, al sur de Quito, que permitió identificar una vivienda utilizada como centro de acopio y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Durante la intervención se logró la detención de seis personas, entre ellas el presunto líder de la banda delictiva Los Lobos, conocido como “Snopy”.
El jefe de la Jefatura Antidrogas de la Zona 9, Hugo Amores, informó que la vivienda funcionaba como punto de acopio y abastecimiento para microexpendedores en distintos sectores del sur de Quito, entre ellos Paquisha, La Victoria, El Rosario y varias zonas de Guamaní.
Captura del presunto cabecilla
En el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos en la vía pública y otros cuatro durante el allanamiento a la vivienda. Entre los detenidos se encuentran dos hombres y dos mujeres, todos presuntamente vinculados a Los Lobos.
La Policía confirmó que entre los capturados está César, alias “Snopy”, quien cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas.
Droga incautada y pérdidas para el microtráfico
En el inmueble se decomisaron alrededor de 10.000 dosis de marihuana, que en el mercado negro equivalen a 8.400 dólares. Según Amores, con esta acción se evita que más de 21.000 dosis lleguen a consumidores en Quito.
Además, los agentes incautaron seis teléfonos celulares, varias balanzas digitales y dinero en efectivo. De los seis detenidos, tres ya registraban antecedentes penales por tenencia de drogas.
Resultados de la última semana
El oficial destacó que, entre el 1 y el 8 de septiembre, la Policía Antidrogas ejecutó 16 operativos en distintos sectores de Quito: Carapungo, Pomasqui, Ponceano, La Ecuatoriana, La Carolina, Bellavista, Carcelén, Monjas, Collacoto y Guamaní.
Como resultado se detuvo a 35 ciudadanos, entre ecuatorianos y extranjeros, varios con antecedentes. En estas operaciones se retiraron del mercado 49.800 dosis de cocaína y marihuana, valoradas en más de 15.000 dólares. También se incautaron 25 teléfonos celulares, dinero en efectivo, un arma de fuego y un vehículo.
Lucha contra el microtráfico en Quito
La Policía Nacional señaló que continuará con los operativos permanentes para desarticular a los grupos delictivos que operan en el sur de la capital, donde el microtráfico sigue siendo una de las principales problemáticas de seguridad ciudadana.