Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

marihuana-con-thc-y-cbd-con-articulaciones
La Policía Nacional incautó más de 10.000 dosis de marihuana listas para el microtráfico.Freepik

Operativo en Quito: cae alias Snopy y se decomisan 10.000 dosis de marihuana

Entre el 1 y 8 de septiembre, la Policía ejecutó 16 operativos en Quito, con 35 detenidos y casi 50.000 dosis de droga

La Policía Nacional ejecutó un operativo antidrogas en Guamaní, al sur de Quito, que permitió identificar una vivienda utilizada como centro de acopio y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Durante la intervención se logró la detención de seis personas, entre ellas el presunto líder de la banda delictiva Los Lobos, conocido como “Snopy”.

Le invitamos a que lea: Un extranjero intentó sacar $ 40.000 del IESS de Quito suplantando una identidad

El jefe de la Jefatura Antidrogas de la Zona 9, Hugo Amores, informó que la vivienda funcionaba como punto de acopio y abastecimiento para microexpendedores en distintos sectores del sur de Quito, entre ellos Paquisha, La Victoria, El Rosario y varias zonas de Guamaní.

Captura del presunto cabecilla

WhatsApp Image 2024-02-05 at 14.46.25 (1)

Quito inicia chatarrización de 1.900 vehículos abandonados

Leer más

En el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos en la vía pública y otros cuatro durante el allanamiento a la vivienda. Entre los detenidos se encuentran dos hombres y dos mujeres, todos presuntamente vinculados a Los Lobos.

La Policía confirmó que entre los capturados está César, alias “Snopy”, quien cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

Droga incautada y pérdidas para el microtráfico

En el inmueble se decomisaron alrededor de 10.000 dosis de marihuana, que en el mercado negro equivalen a 8.400 dólares. Según Amores, con esta acción se evita que más de 21.000 dosis lleguen a consumidores en Quito.

Además, los agentes incautaron seis teléfonos celulares, varias balanzas digitales y dinero en efectivo. De los seis detenidos, tres ya registraban antecedentes penales por tenencia de drogas.

Resultados de la última semana

El oficial destacó que, entre el 1 y el 8 de septiembre, la Policía Antidrogas ejecutó 16 operativos en distintos sectores de Quito: Carapungo, Pomasqui, Ponceano, La Ecuatoriana, La Carolina, Bellavista, Carcelén, Monjas, Collacoto y Guamaní.

Como resultado se detuvo a 35 ciudadanos, entre ecuatorianos y extranjeros, varios con antecedentes. En estas operaciones se retiraron del mercado 49.800 dosis de cocaína y marihuana, valoradas en más de 15.000 dólares. También se incautaron 25 teléfonos celulares, dinero en efectivo, un arma de fuego y un vehículo.

RELACIONADAS

Lucha contra el microtráfico en Quito

La Policía Nacional señaló que continuará con los operativos permanentes para desarticular a los grupos delictivos que operan en el sur de la capital, donde el microtráfico sigue siendo una de las principales problemáticas de seguridad ciudadana.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Laura Pausini en Ecuador: la italiana vuelve a Quito con su gira Yo Canto World Tour

  2. Aquiles Álvarez celebra fallo sobre puente en Los Ceibos: “Hoy nos dan la razón”

  3. Úrsula Corberó y Chino Darín, embarazados: 'Esto no es IA', dice la actriz española

  4. Prefectura del Guayas autoriza que continúe la obra del paso elevado en Los Ceibos

  5. Estudiantes denunciarán ante la Unesco al proyecto Loma Larga

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  2. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  3. ¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?

  4. Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

  5. Así puedes verificar si tienes valores pendientes por devolución del IVA en el SRI

Te recomendamos