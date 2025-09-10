Quito inicia chatarrización de 1.900 vehículos abandonados

La AMT anunció un nuevo ciclo para liberar los centros de retención. Los dueños aún pueden recuperar sus autos en Quito

1.900 motos, autos y automotores pesados serán chatarrizados, según el listado emitido por la AMT.

La chatarra se acumula en los patios de retención vehicular de Quito. Entre motocicletas oxidadas, carros empolvados y camiones que llevan años inmóviles, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) puso en marcha el proceso de chatarrización 2025, que podría retirar definitivamente 1.945 automotores de tres Centros de Retención Vehicular (CRV): Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Carapungo.

(Te invitamos a leer| Plaza de Toros Quito: sociedad civil se organiza para evitar un posible derrocamiento)

¿Cuántos vehículos serán chatarrizados?

La medida contempla la chatarrización de 1.200 motocicletas, 705 autos livianos y 40 vehículos pesados que permanecen más de tres años retenidos y que no han sido reclamados por sus dueños. Con esta acción, la AMT prevé liberar el 42,5 % del espacio en los centros, lo que permitirá mejorar la capacidad de almacenamiento y reducir riesgos por hacinamiento de automotores.

Este es el segundo ciclo de chatarrización en la ciudad. En el primero, la AMT retiró 1.120 automotores que llevaban años abandonados.

Así puede revisar si su vehículo será chatarrizado

La chatarrización no es inmediata. Los propietarios o apoderados legales todavía tienen la opción de recuperar sus vehículos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la AMT.

Entre ellos constan:

• Presentar documentos de propiedad (matrícula o el certificado único vehicular -CUV).

• Estar al día en el pago de matrícula y multas.

• Cancelar el valor de garaje acumulado en los CRV.

• Pagar el servicio de grúa si correspondiera.

Nuevas rutas de transporte público conectan al norte de Quito con el Metro y Trolebús Leer más

Las tarifas de parqueadero por día van desde 1 dólar para motocicletas, 3 dólares para autos livianos, 9 dólares para pesados y USD 15 para extrapesados.

Mire la lista de vehículos chatarrizados

La AMT publicó la lista completa de automotores que entran en este proceso. Los ciudadanos pueden consultarla en el siguiente enlace: bit.ly/4nanJeO.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!