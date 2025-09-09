Nuevas rutas de transporte público conectan al norte de Quito con el Metro y Trolebús

Tres rutas llegan directamente a la Estación El Labrador y 13 rutas del norte fueron reorganizadas. Conoce estas nuevas rutas

tres rutas de transporte público ahora conectan directamente con la Estación El Labrador, punto clave donde convergen el Metro, Trolebús, Ecovía y el Corredor Central Norte.

Se trata de las rutas Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo, que facilitan a los vecinos desplazarse de manera más rápida, segura y eficiente por la ciudad. Con esta medida, se busca que los ciudadanos tengan conexiones directas entre distintos sistemas de transporte, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la experiencia diaria de movilidad.

Además, 13 rutas del norte fueron reorganizadas dentro del Programa Norte, con el objetivo de ampliar la cobertura, mejorar la frecuencia del servicio e integrar mejor los barrios. Estas rutas ya están operativas y benefician a más de 87 mil personas en más de 70 barrios.

Entre las rutas extendidas se encuentran:

Roldós – Estación Metro La Carolina (superficie)

Bella Aurora – Amagasí – Edén – San Pablo

Atucucho – Comité del Pueblo

Tiwintza – Carcelén

Atucucho – Terminal Ofelia

Santa María – Florida – 6 de Diciembre

San José Obrero – Mena del Hierro – La “Y”

Se realizaron ajustes en tres recorridos:

La Pulida – Ejido

Rancho San Antonio – Cotocollao – Cristianía

Roldós – Condado – El Labrador

Beneficios para los vecinos:

Reducción de tiempos de viaje entre 25 y 40 minutos diarios.

Servicio más frecuente, regular y confiable.

Mejor acceso a barrios con alta demanda.

Conexión directa y segura con el Metro y otros sistemas de transporte.

Mayor facilidad para llegar a casi 200 puntos clave de la ciudad, incluyendo escuelas, hospitales, comercios y parques.

