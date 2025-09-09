Intensa búsqueda en el río Machángara por joven que se lanzó del puente de Guápulo

Operativo en Guápulo: buscan a joven que se lanzó del puente en Quito

Una mujer se lanzó desde el puente de Guápulo, la tarde del domingo 7 de septiembre. Desde entonces equipo de rescate no han podido localizarla debido al afluente del río Machangara.

Han transcurrido tres días desde que una joven de 19 años se lanzó del puente de Guápulo, al oriente de Quito, y su cuerpo aún no ha sido localizado. El hecho ocurrió a las 15:20 del domingo 7 de septiembre de 2025, cuando el ECU 911 recibió la alerta y activó la coordinación interinstitucional para atender la emergencia.

Desde entonces, equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) trabajan en la quebrada de Guápulo y a lo largo del río Machángara para dar con el paradero de la joven.

Operativo de búsqueda en Guápulo

Las labores de rastreo se han extendido utilizando drones, cuerdas y focos de alta intensidad para cubrir la quebrada y las riberas del río. Sin embargo, la complejidad del terreno y la fuerza de la corriente han dificultado los trabajos.

David Yaguachi, integrante del GOE, explicó que se han realizado sobrevuelos y reconocimiento visual a lo largo del río Machángara, pero las condiciones adversas han impedido localizar a la joven.

Trabajo coordinado de instituciones

De acuerdo con el parte policial, antes de que la joven se lanzara, cuatro personas que se encontraban en el lugar intentaron persuadirla para que no lo hiciera. Pese a los esfuerzos, la joven tomó la decisión de arrojarse desde la estructura en dirección a la avenida Simón Bolívar.

El mayor Iván Naranjo, jefe de la Unidad de Muertes Violentas de la Dinased, señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que llevaron a la joven a tomar esta decisión. “Nos encontramos en labores de búsqueda y verificación”, afirmó.

Los rescatistas han mantenido presencia permanente en la zona desde la tarde del domingo. La AMT controla el tránsito en el sector, mientras que los equipos especializados del CBQ y la Policía Nacional se concentran en la quebrada de Guápulo y las riberas del Machángara.

