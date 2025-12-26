Plaza San Francisco: concejal pide al alcalde respuestas por vendedores removidos

Ana Chóez envió oficio al alcalde de Guayaquil tras siete meses sin respuesta sobre la situación de los vendedores

La plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, fue reinaugurada el 23 de diciembre, tras un proceso de intervención urbana.

A cuatro días de su reinauguración, en la plaza San Francisco no hay solo mobiliario urbano nuevo sino también incertidumbre sobre lo que pasará con los comerciantes que fueron removidos.

Luego de siete meses sin haber recibido respuesta a un primer oficio, la concejala Ana Chóez volvió a consultar -este viernes 26 de diciembre- al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, qué pasará con los vendedores que estaban a un costado de este espacio público.

"Previo a la intervención urbana se difundió que al menos 20 comerciantes serían retirados del lugar, sin que se haya transparentado si existieron procesos de socialización, criterios técnicos y sociales para la toma de decisiones, ni medidas efectivas para garantizar la continuidad de sus medios de vida una vez concluida la obra", indicó la edil.

La ausencia de información institucional resulta especialmente preocupante Ana Chóez Concejala de Guayaquil

Chóez había solicitado, el 26 de mayo pasado, que se informe el número de vendedores involucrados, a qué lugar y con qué cronograma se pensaba reubicarlos, si hubo socialización, criterios técnicos y sociales que se tomaron en cuenta, y qué medidas garantizarían sus fuentes de ingreso.

"Renovar el espacio público no puede significar excluir, desplazar o invisibilizar a ciudadanos que por años han contribuido a la dinámica económica y social del centro de la ciudad, muchos de ellos mujeres y adultos mayores", indicó la concejala.

¿En qué consistió la renovación de la plaza San Francisco?

El Municipio intervino este histórico y turístico espacio público del centro de la ciudad por un monto de 595.000 dólares.

Tras un plazo inicial de cuatro meses, que se extendió a siete, el alcalde la reinauguró el 22 de diciembre.

Entre los principales cambios se observó la reubicación de jardineras y el nuevo piso, que ahora es de concreto estampado pigmentado.

En lugar de las bancas de estilo colonial, ahora hay asientos alargados que rodean los árboles y que permiten que más personas se sienten a contemplar la iglesia San Francisco o la pileta con el busto a Vicente Rocafuerte.

El revestimiento de cerámica de esa pileta fue renovado y se reubicaron las esculturas del Rey de la Galleta, el fotógrafo del parque y el vendedor de lotería.

La principal novedad de este espacio fue la implementación de la novena Estación de Acción Segura (EAS) de la ciudad, con la presencia de 38 agentes de control municipal y ocho operadores de video.

Uno de los objetivos de la renovación de este espacio turístico era modificar los quioscos que eran ocupados por vendedores de lotería, artesanías u otros productos.

