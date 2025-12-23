¿Qué cambios hubo en la plaza San Francisco tras la intervención de 595.000 dólares?

La concejala Ana Chóez volverá a solicitar información sobre qué sucederá con los comerciantes del sector

La histórica y turística plaza San Francisco debe su nombre a la iglesia católica que está en pleno centro de Guayaquil.

La histórica plaza San Francisco, ubicada en pleno centro de Guayaquil, fue reabierta a la ciudadanía luego de siete meses de trabajos de renovación, que costaron 595.000 dólares.

Estaba previsto que las obras duren cuatro meses, hasta septiembre, luego se ofreció que estarían listas para fines de noviembre, pero la reinauguración llegó este lunes 22 de diciembre.

Entre los principales cambios, se observa la reubicación de jardineras y el nuevo piso, que ahora es de concreto estampado pigmentado, según indicó el Municipio en una publicación.

En lugar de las bancas de estilo colonial, ahora hay asientos alargados que rodean los árboles y que permiten que más personas se sienten a contemplar la iglesia San Francisco o la pileta con el busto a Vicente Rocafuerte.

El revestimiento de cerámica de esa pileta fue renovado y se reubicaron las esculturas del Rey de la Galleta, el fotógrafo del parque y el vendedor de lotería.

La principal novedad de este espacio es la implementación de la novena Estación de Acción Segura (EAS) de la ciudad, con la presencia de 38 agentes de control municipal y ocho operadores de video.

En la Estación de Acción Segura (EAS) de la plaza San Francisco habrá 72 cámaras de videovigilancia, tres camionetas, dos motocicletas y un paramédico. JUAN FAUSTOS

¿Qué pasará con los comerciantes de la plaza San Francisco?

Uno de los objetivos de la renovación de este espacio turístico era modificar los quioscos que eran ocupados por vendedores de lotería, artesanías u otros productos.

Debido a los trabajos, los comerciantes debieron reubicarse y existía temor por la supuesta pérdida de los espacios.

Esto llevó a que la concejala Ana Chóez pidiera al alcalde Aquiles Álvarez, el 26 de mayo, que se informe el número de vendedores, a qué lugar y con qué cronograma se pensaba reubicarlos, si hubo socialización, criterios técnicos y sociales que se tomaron en cuenta, y qué medidas garantizarían sus fuentes de ingreso.

Sin embargo, la respuesta nunca llegó. Por eso, la edil confirmó a EXPRESO, este martes 23 de diciembre, que el próximo viernes volverá a solicitar información para conocer cuál será el futuro de los comerciantes de la renovada plaza San Francisco.

