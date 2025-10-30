Guayaquil: el centro tendrá una estación de acción segura en la Plaza San Francisco

El Municipio levanta una estación en la Plaza San Francisco para frenar los delitos que afectan al centro de Guayaquil

El centro de Guayaquil es uno de los sitios donde se registran problemáticas como desorden y delincuencia. Ante esto, en un intento por reforzar la seguridad, el Municipio de Guayaquil anunció este 30 de octubre que se construirá una estación de acción segura (EAS) dentro de la Plaza San Francisco, en la calle Pedro Carbo, actualmente en remodelación.

Según el Cabildo, esta nueva infraestructura contará con cámaras conectadas al sistema de videovigilancia de Segura EP, paramédicos de la Unidad de Respuesta Inmediata y Agentes de Control Municipal (ACM) que realizarán patrullajes en motocicletas y camionetas.

La iniciativa forma parte del plan de “Renovación Urbana Integral” que se ejecuta en este espacio histórico y turístico. El proyecto responde al aumento de alertas por delitos y a los pedidos de residentes y comerciantes que solicitan mayor presencia municipal.

Está previsto que las obras concluyan a finales de noviembre. La intervención moderniza la plaza con nuevas áreas de descanso, mantenimiento de la pileta del monumento a Vicente Rocafuerte, iluminación LED, jardineras y accesos mejor ordenados hacia la iglesia y los locales comerciales.

También se instalarán nuevas jardineras, luces para delimitar el ingreso a la Iglesia San Francisco, se implementará un mural para exposición artística y las esculturas al Rey de la Galleta, fotógrafo del parque y vendedor de lotería, serán reubicadas dentro del mismo espacio.

