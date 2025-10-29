Expreso
FERNANDO CORNEJO
Fernando Cornejo durante un pasado diálogo con EXPRESOMIGUEL CANALES

Fernando Cornejo: los cuatro cargos que ocupa en el Municipio de Guayaquil

Fernando Cornejo dirige Aseo Cantonal, Segura EP y Circular EP, y figura también como “CEO” en la gestión de Aquiles Álvarez

Fernando Cornejo, actual funcionario del Municipio de Guayaquil, ocupa simultáneamente cargos de dirección en la administración de Aquiles Álvarez

El 22 de octubre de 2025, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) convocó a los medios para pronunciarse sobre la presunta infiltración de estructuras delictivas en la institución. La entidad aclaró que las detenciones se originaron dentro del propio proceso interno, y no por denuncias externas.

Durante la rueda de prensa, un detalle llamó la atención: en el boletín difundido por la ATM, se mencionó a Fernando Cornejo como CEO del Municipio de Guayaquil.

El término CEO (Chief Executive Officer) se traduce al español como Director Ejecutivo.

Sin embargo, Cornejo mantiene varios roles clave dentro de la administración. Es director general de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, además de presidente del directorio de Segura EP, empresa pública creada en 2023, y también presidente de Circular EP, encargada de la gestión integral de residuos sólidos del cantón Guayaquil.

Al revisar el portal institucional del Municipio, en el apartado de direcciones municipales, se identifica a Fernando Cornejo como director encargado de la Dirección General de Gestión Ejecutiva, un cargo que podría vincularse con la figura de “CEO”.

Desde Comunicación del Municipio de Guayaquil se indicó que el cargo de CEO “siempre ha existido”, y que se trata del equivalente a Director Ejecutivo. No obstante, aún no se ha precisado quién ocupó esa posición durante la administración anterior, liderada por Cynthia Viteri.

