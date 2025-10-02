Justicia y Vigilancia del Municipio cambia otra vez: quinto director con Álvarez

La Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil tiene a su quinto titular en la administración de Aquiles Álvarez (2023-2027). En la página oficial del Cabildo consta José Francisco Espinoza como nuevo director de esta dependencia, cargo que ocupaba Pedro Gregorio Granja.

Según las declaraciones patrimoniales juradas registradas en la Contraloría, Espinoza ingresó al Municipio en 2023. Ha pasado por cargos como subprocurador de procesos, coordinador general 2 y procurador síndico municipal. Desde el 1 de septiembre de 2025, ocupa el cargo de dirección general.

Su antecesor, Pedro Granja, había reemplazado a Josué Dumani en junio de 2024, tras la salida de Shuber Urgiles, quien a su vez asumió después de Mario Tamayo, el primer director de esta dependencia en la administración de Álvarez.

Antes de esta etapa, la dirección estuvo a cargo de Xavier Narváez, funcionario que trabajó también en las gestiones de Jaime Nebot, Cynthia Viteri, ambos del Partido Social Cristiano (PSC).

¿Qué dijo Aquiles Álvarez sobre los comisarios y las “viejas prácticas” en Guayaquil?

En su enlace radial del 1 de octubre de 2025, Aquiles Álvarez aseguró que en Justicia y Vigilancia se aplicará tecnología para erradicar “viejas prácticas”.

“Durante años, algunos comisarios con agendas propias utilizaban los controles para hostigar a ciudadanos y negocios, generando extorsiones bajo pretexto de permisos o tasas de habilitación”, señaló el alcalde.

La misión de la dependencia, según el portal municipal, es “contribuir al orden del cantón, mediante acciones de prevención e instrucción, velando por el cumplimiento de la normativa expresa, a través de operativos y procesos sancionadores”.

