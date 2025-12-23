Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el martes 23 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 23 de diciembre

Para este martes 23 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Directv: Agenda deportiva para el martes 23 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 23 15:00 hs. FÚTBOL Copa de la Liga de Inglaterra Arsenal vs. Crystal Palace ESPN 621 1621
martes 23 12:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Fenerbahce vs. Barcelona DSPORTS 2 612 1612
martes 23 13:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Zalgaris Kaunas vs. Panathinaikos DSPORTS + 613 1613
martes 23 14:45 hs. BÁSQUET Euroliga Paris Basketball vs. Estrella Roja DSPORTS 2 612 1612
martes 23 13:30 hs. VÓLEY Liga Italiana de Voleibol Femenino RMF Chieri '76 vs. Igor Novara DSPORTS 614 1614
martes 23 16:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Pittsburgh Penguins vs. Toronto Maple Leafs ESPN 3 623 1623
martes 23 21:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Philadelphia Flyers vs. Chicago Blackhawks ESPN 3 623 1623
martes 23 10:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 23 15:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 23 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 23 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
