Directv: Agenda deportiva para el martes 23 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 23 de diciembre
Para este martes 23 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 23
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa de la Liga de Inglaterra
|Arsenal
|vs.
|Crystal Palace
|ESPN
|621
|1621
|martes 23
|✓
|12:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Fenerbahce
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 23
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Zalgaris Kaunas
|vs.
|Panathinaikos
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 23
|✓
|14:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga
|Paris Basketball
|vs.
|Estrella Roja
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 23
|✓
|13:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana de Voleibol Femenino
|RMF Chieri '76
|vs.
|Igor Novara
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 23
|✓
|16:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Pittsburgh Penguins
|vs.
|Toronto Maple Leafs
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 23
|✓
|21:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Philadelphia Flyers
|vs.
|Chicago Blackhawks
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 23
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|15:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610