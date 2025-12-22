Expreso
barrio Cristo del Consuelo
Cristo del Consuelo es una zona popular de Guayaquil, conocida por la procesión que se realiza en Viernes Santo.CHRISTIAN VINUEZA

Nuevo mercado en Guayaquil: En qué sector del suroeste hará la obra el Municipio

El director municipal de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales anunció que será el mercado 53 en Guayaquil

El suroeste de Guayaquil tendrá un nuevo mercado, en una de las zonas más populares  de la ciudad. Así lo anunció el director municipal de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, Fernando Cornejo.

"Hemos logrado, durante todo este año, hacer estudios de dónde se necesita poner un nuevo mercado, y va a ser para Cristo del Consuelo", mencionó el funcionario.

Este conocido sector del suroeste debe su nombre a la iglesia donde está la figura de Jesús cruficificado que, en cada Viernes Santo, encabeza una multitudinaria y tradicional procesión.

Cornejo mencionó que con este mercado sumarían 53 las infraestructuras en la ciudad, dedicadas al comercio de productos de primera necesidad y otros artículos.

La zona de Cristo del Consuelo está en el suroeste de la ciudad

Mantenimiento en los mercados de Guayaquil

peatón en calle Panamá

Comenzó obra en calle Panamá, por $1,2 millones: esto incluirá y cuándo se terminará

Cornejo también recordó que la Alcaldía iniciará un proceso para darle mantenimiento a los mercados de la ciudad.

"Vamos a pintarlos", comentó el funcionario, quien señaló que 70 % de la ciudadanía "adquieren sus alimentos" en estos espacios.

Durante un recorrido por mercados como los de Florida Norte y Los Vergeles, el alcalde de Guayaquil dijo que el proceso para Renovación Urbana Integral (RUI) de los mercados incluye mejoras en luminarias, pisos y techos.

Álvarez aseguró que las instalaciones de los mercados no han sido intervenidas desde hace doce años.

