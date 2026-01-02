Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Controles Ruta Viva
En la Ruta Viva y av. Simón Bolívar los controles se enfocan en el transporte pesado.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

¿Dónde habrá controles de tránsito este 2 de enero en Quito?

Los operativos de tránsito se despliegan en varios puntos de la ciudad

Quito arranca este 2 de enero de 2025 con operativos de tránsito en varios puntos de la ciudad. Este 2 de enero de 2026, los controles continúan como parte del plan de movilidad por el feriado de Año Nuevo, con énfasis en reducir riesgos y ordenar la circulación en las vías más transitadas. 

Te invitamos a leer: 2026 arranca con cambios: así funciona la restricción al transporte pesado en Quito

Desde la madrugada, agentes de tránsito se desplegaron en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar para controlar al transporte pesado. La restricción para este tipo de vehículos rige desde el 1 de enero, entre las 06:00 y las 10:00, una franja considerada crítica por el alto flujo vehicular.

En el puente a desnivel en el sector de San Carlos, av. Occidental, de norte a sur, ocurrió un siniestro de tránsito.

Motociclista fallece en el sector de San Carlos, norte de la capital

Leer más

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el primer día de controles dejó 70 vehículos de transporte pesado fueron revisados, se emitieron 48 citaciones por incumplir la restricción, mientras que 11 conductores presentaron salvoconductos válidos y otros 11 circulaban dentro de las excepciones permitidas.

Control a motocicletas y de velocidad

Este 2 de enero, las motocicletas también están bajo controles. Los operativos se desarrollarán en la avenida 6 de Diciembre y Los Fresnos, así como en el cruce de la Capitán Giovanni Calles y José Viteri, de 14:00 a 16:00.

A esto se suman controles preventivos de velocidad en distintos tramos de la Simón Bolívar, incluida la zona del sector Más Gas, de 10:00 a 11:00 y el sector de la Universidad Internacional, en sentido sur–norte, de 14:00 a 16:00.

En la agenda del día también constan operativos de alcoholemia en Cumbayá, específicamente en la avenida Padre Luis Garzón, que están previstos de 20:00 a 02:00.

RELACIONADAS

Además de controles de placas en la avenida Río Amazonas y el intercambiador del Puente 9, de  09:30 a 11:00. 

Las autoridades insisten en que estos operativos no buscan solo sancionar, sino prevenir. Tras las celebraciones de fin de año, el aumento de desplazamientos eleva el riesgo de siniestros viales.

Respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y cumplir las normas de tránsito, recalcan las autoridades, son claves para empezar el año sin tragedias en las vías.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aguiñaga por crimen de Víctor Estrada: "Ecuador no puede seguir contando muertos"

  2. Caos en vía a la costa: Viajeros quedaron atrapados en congestión para ir a la playa

  3. Gobernador visita el Teodoro Maldonado: "Si no pueden limpiar, me avisan y les ayudo"

  4. La Catedral defiende cierre de locales en Quito: “No es una decisión arbitraria”

  5. En 2025, Ecuador importó un 27 % más de carros

LO MÁS VISTO

  1. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  2. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  3. GRANASA denuncia presiones del Gobierno e intento de control sobre EXPRESO y EXTRA

  4. Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

  5. Muere la penúltima sobreviviente de una familia en accidente de tránsito en Manabí

Te recomendamos