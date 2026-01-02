¿Dónde habrá controles de tránsito este 2 de enero en Quito?

Los operativos de tránsito se despliegan en varios puntos de la ciudad

En la Ruta Viva y av. Simón Bolívar los controles se enfocan en el transporte pesado.

Quito arranca este 2 de enero de 2025 con operativos de tránsito en varios puntos de la ciudad. Este 2 de enero de 2026, los controles continúan como parte del plan de movilidad por el feriado de Año Nuevo, con énfasis en reducir riesgos y ordenar la circulación en las vías más transitadas.

Desde la madrugada, agentes de tránsito se desplegaron en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar para controlar al transporte pesado. La restricción para este tipo de vehículos rige desde el 1 de enero, entre las 06:00 y las 10:00, una franja considerada crítica por el alto flujo vehicular.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el primer día de controles dejó 70 vehículos de transporte pesado fueron revisados, se emitieron 48 citaciones por incumplir la restricción, mientras que 11 conductores presentaron salvoconductos válidos y otros 11 circulaban dentro de las excepciones permitidas.

Control a motocicletas y de velocidad

Este 2 de enero, las motocicletas también están bajo controles. Los operativos se desarrollarán en la avenida 6 de Diciembre y Los Fresnos, así como en el cruce de la Capitán Giovanni Calles y José Viteri, de 14:00 a 16:00.

A esto se suman controles preventivos de velocidad en distintos tramos de la Simón Bolívar, incluida la zona del sector Más Gas, de 10:00 a 11:00 y el sector de la Universidad Internacional, en sentido sur–norte, de 14:00 a 16:00.

En la agenda del día también constan operativos de alcoholemia en Cumbayá, específicamente en la avenida Padre Luis Garzón, que están previstos de 20:00 a 02:00.

Además de controles de placas en la avenida Río Amazonas y el intercambiador del Puente 9, de 09:30 a 11:00.

Las autoridades insisten en que estos operativos no buscan solo sancionar, sino prevenir. Tras las celebraciones de fin de año, el aumento de desplazamientos eleva el riesgo de siniestros viales.

Respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y cumplir las normas de tránsito, recalcan las autoridades, son claves para empezar el año sin tragedias en las vías.

