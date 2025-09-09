Adolescente sentenciado por secuestro extorsivo a taxista en Quito

Cuatro adultos y un menor de edad contrataron un servicio de taxi desde Carapungo, en el norte de Quito

Los implicados en el secuestro extorsivo abordaron el taxi en Carapungo.

Un adolescente de 16 años fue sentenciado a cuatro años de internamiento institucional tras ser declarado culpable del delito de secuestro extorsivo. El hecho ocurrió en junio de 2025 y tuvo como víctima a un taxista que fue agredido, secuestrado y abandonado maniatado en el sector de La Armenia, al sureste de Quito.

Te invitamos a leer: Tráfico en Quito: las rutinas se ajustan por el regreso escolar

De acuerdo con información de la Fiscalía, el caso se remonta a la noche del 14 de junio de 2025, cuando cuatro adultos y un menor contrataron un servicio de taxi desde Carapungo, en el norte de la ciudad, con destino a Ambato.

Persecución en Calderón: un muerto y tres detenidos tras enfrentamiento en Quito Leer más

Pero el trayecto, la banda atacó al conductor, lo golpeó con la cacha de un arma de fuego, lo amenazó y lo retuvo contra su voluntad en la parte trasera del vehículo.

Durante horas, la víctima permaneció secuestrada hasta que finalmente fue abandonada, atada de pies y manos, en una zona conocida como la “vía de los perros”, en La Armenia. Los agresores se llevaron el vehículo, dos teléfonos celulares y 100 dólares en efectivo.

Rastreos, allanamientos y detenciones

La denuncia fue presentada poco después del hecho. Gracias al rastreo de uno de los celulares robados, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) logró triangular la ubicación del dispositivo, detalló la Fiscalía.

Con esta información, la Policía ejecutó un allanamiento en un domicilio ubicado en Calderón, donde fueron detenidas cinco personas, entre ellas el adolescente hoy sentenciado.

Los cuatro adultos implicados aún se encuentran bajo investigación penal. El proceso en su contra sigue en curso.

Pruebas que sellaron la sentencia

Durante el juicio, la Fiscalía especializada en Justicia Juvenil presentó diversos elementos que probaron la participación del menor en el delito. Entre las pruebas destacaron los testimonios de los agentes aprehensores, el informe médico sobre las lesiones del conductor, el relato de la víctima y la denuncia formal del dueño del taxi.

La sentencia fue dictada en función del artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el secuestro extorsivo, y en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia, que regula el tratamiento penal para menores de edad.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas para procesar a los otros implicados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!