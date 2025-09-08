Persecución en Calderón: un muerto y tres detenidos tras enfrentamiento en Quito

Un vehículo con varios ocupantes intentó evadir un control preventivo y se dio a la fuga

En otro operativo, la Policía detuvo a dos presuntos extorsionadores en el norte de Quito.

Una persecución policial registrada la noche del 7 de septiembre de 2025 en Calderón, en el norte de Quito, terminó con un hombre abatido y tres personas detenidas, luego de un enfrentamiento armado con agentes que patrullaban la zona.

Según testimonios recabados en el lugar, todo comenzó cuando un vehículo con varios ocupantes intentó evadir un control preventivo y se dio a la fuga.

Durante la persecución, los ocupantes del automóvil habrían arrojado objetos desde el vehículo y disparado contra los uniformados, obligando a los agentes a responder, según detalló la Policía.

Frente al ataque, la Policía hizo uso de sus armas de fuego. Uno de los sospechosos resultó herido de gravedad y falleció en el lugar. Los otros tres fueron capturados minutos después.

En la escena se levantaron varios indicios, entre ellos un arma de fuego y el vehículo en el que se movilizaban los implicados.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos ni si existían órdenes de captura previas en su contra.

Las autoridades investigan si los detenidos estarían vinculados a otros delitos en el sector y determinarán si se trató de una banda organizada.

Capturados dos extorsionadores

Un nuevo caso de extorsión se conoció en Quito. La noche del 6 de septiembre de 2025, en el sector de Ponceano, en el norte de Quito, se realizó un operativo policial que terminó con la detención de dos hombres señalados como presuntos extorsionadores.

Según la versión del hijo de la afectada, que alertó a la Policía, su madre fue intimidada por dos sujetos que ingresaron al establecimiento y exigieron una suma de dinero no especificada.

INTERVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA DEJA UN ABATIDO Y TRES APREHENDIDOS



Durante labores de patrullaje preventivo en Calderón, #UIO, personal policial realizó la persecución a un vehículo con varios sospechosos que trataron de darse a la fuga, los mismos que arrojaron objetos y… pic.twitter.com/e0ac0o02le — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 8, 2025

Tras recibir la alerta, acudieron al sitio e interceptaron a los sospechosos aún en las inmediaciones del negocio.

Ambos hombres, uno de nacionalidad ecuatoriana y otro colombiana, fueron aprehendidos en flagrancia. Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos teléfonos móviles y un sobre plástico con dinero en efectivo, que habrían sido utilizados como parte del intento de extorsión.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los detenidos, pero confirmaron que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar si estarían vinculados a otros hechos similares en la ciudad.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o intento de extorsión, ya que la información oportuna fue clave para concretar esta detención.

