Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Detenidos Quito
En otro operativo, la Policía detuvo a dos presuntos extorsionadores en el norte de Quito.Foto: cortesía / Policía

Persecución en Calderón: un muerto y tres detenidos tras enfrentamiento en Quito

Un vehículo con varios ocupantes intentó evadir un control preventivo y se dio a la fuga

Una persecución policial registrada la noche del 7 de septiembre de 2025 en Calderón, en el norte de Quito, terminó con un hombre abatido y tres personas detenidas, luego de un enfrentamiento armado con agentes que patrullaban la zona.

Te invitamos a leer: Inseguridad, abandono y olvido afectan el patrimonio de Quito

Según testimonios recabados en el lugar, todo comenzó cuando un vehículo con varios ocupantes intentó evadir un control preventivo y se dio a la fuga. 

controles por exceso de velocidad en Quito

Controles de velocidad en Quito: revisa fechas, horas y lugares de los operativos

Leer más

Durante la persecución, los ocupantes del automóvil habrían arrojado objetos desde el vehículo y disparado contra los uniformados, obligando a los agentes a responder, según detalló la Policía.

Frente al ataque, la Policía hizo uso de sus armas de fuego. Uno de los sospechosos resultó herido de gravedad y falleció en el lugar. Los otros tres fueron capturados minutos después.

En la escena se levantaron varios indicios, entre ellos un arma de fuego y el vehículo en el que se movilizaban los implicados

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos ni si existían órdenes de captura previas en su contra.

Las autoridades investigan si los detenidos estarían vinculados a otros delitos en el sector y determinarán si se trató de una banda organizada.

Capturados dos extorsionadores

Un nuevo caso de extorsión se conoció en Quito. La noche del 6 de septiembre de 2025, en el sector de Ponceano, en el norte de Quito, se realizó un operativo policial que terminó con la detención de dos hombres señalados como presuntos extorsionadores. 

Según la versión del hijo de la afectada, que alertó a la Policía, su madre fue intimidada por dos sujetos que ingresaron al establecimiento y exigieron una suma de dinero no especificada. 

Tras recibir la alerta, acudieron al sitio e interceptaron a los sospechosos aún en las inmediaciones del negocio.

Ambos hombres, uno de nacionalidad ecuatoriana y otro colombiana, fueron aprehendidos en flagrancia. Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos teléfonos móviles y un sobre plástico con dinero en efectivo, que habrían sido utilizados como parte del intento de extorsión.

RELACIONADAS

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los detenidos, pero confirmaron que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar si estarían vinculados a otros hechos similares en la ciudad.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o intento de extorsión, ya que la información oportuna fue clave para concretar esta detención.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Carlos Alberto Juárez: "El puesto de centrodelantero ya casi no existe"

  2. U. de Guayaquil desarrolla bioinsumos agrícolas con plantas nativas ecuatorianas

  3. Museo Nahím Isaías acoge legado de Mario Montero recreado por inteligencia artificial

  4. Partido Ecuador vs Argentina: Con estas variantes en la alineación iría la Tri

  5. Ecuador vs Argentina: ¿Dónde ver gratis el partido en pantalla gigante en Guayaquil?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  2. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  3. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  4. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos