Un extranjero intentó sacar $ 40.000 del IESS de Quito suplantando una identidad

Un intento de fraude por más de 40.000 dólares fue frustrado el 9 de septiembre de 2025 en la sede central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el norte de Quito.

Según informó el IESS, el implicado es un ciudadano mexicano que intentó hacerse pasar por un afiliado para retirar los fondos de cesantía de una cuenta que no era suya.

En un comunicado, la institución detalló que el hombre presentó documentación aparentemente oficial, incluyendo pasaporte y un certificado de trabajo, para desbloquear una cuenta individual. Pero algo no cuadraba.

Una funcionaria, que atendía al individuo en el primer piso del edificio matriz, decidió verificar la autenticidad del certificado laboral.

Envió un correo al último empleador registrado del afiliado al que el mexicano intentaba suplantar. En respuesta le dijeron que el certificado no es de la empresa, "y los documentos de identidad no coinciden con los registros."

Activación de protocolos

Con esa información, se activó un protocolo de contingencia. El equipo de Fondos de Terceros, en coordinación con la Subprocuraduría del IESS y la Policía Nacional, procedió a la detención del sospechoso en flagrancia. Minutos después, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Ante este y otros casos que se han registrado, la entidad asegura que los controles implementados desde julio de este año han comenzado a dar resultados.

El mexicano se enfrenta ahora a cargos por fraude y uso doloso de documentos falsos, mientras la Fiscalía lleva adelante las investigaciones.

