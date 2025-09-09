Rehabilitación de la Reina Victoria en Quito: conoce los cierres y rutas alternas

La intervención en la calle Reina Victoria en Quito se ejecutará por etapas durante 75 días

El objetivo es renovar completamente la calzada de la calle Reina Victoria.

Desde este 9 de septiembre de 2025, la calle Reina Victoria, en el sector de La Mariscal, comienza un proceso de rehabilitación integral que se extenderá hasta noviembre.

Te invitamos a leer: Tráfico en Quito: las rutinas se ajustan por el regreso escolar

Las obras, que abarcan 1,3 kilómetros desde La Pradera hasta El Ejido, implican cierres viales parciales y escalonados que afectarán la movilidad en el centro-norte de Quito.

Persecución en Calderón: un muerto y tres detenidos tras enfrentamiento en Quito Leer más

La intervención se ejecutará por etapas durante 75 días, con el objetivo de renovar completamente la calzada de esta vía clave.

Aunque los trabajos están programados de lunes a domingo, entre las 07:00 y las 18:00, no se descartan labores nocturnas a partir de las 21:00 en ciertos tramos. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encargará del control vehicular y de la señalización necesaria.

¿Cómo serán los cierres?

El cierre no será total ni simultáneo. La rehabilitación se desarrollará en tres fases:

- Del 9 al 30 de septiembre: entre la avenida Francisco de Orellana y la Colón (21 días).

- Del 1 al 24 de octubre: desde la Colón hasta la avenida Ignacio de Veintemilla (24 días).

- Del 25 de octubre al 28 de noviembre: desde Ignacio de Veintemilla hasta la avenida Patria (30 días).

Cada tramo será habilitado una vez concluidos los trabajos, sin esperar al cierre de todo el proyecto.

Alternativas y recomendaciones

Para evitar mayores complicaciones, las autoridades recomiendan utilizar las avenidas Amazonas, 10 de Agosto y 6 de Diciembre como rutas alternas. También se mantendrán habilitadas las calles transversales del sector de La Mariscal, para facilitar el tránsito local.

RELACIONADAS Quito activa helibase en El Inga para combatir incendios forestales

El deterioro de la calle Reina Victoria era evidente desde hace años, con baches, parches y zonas desgastadas que complicaban la circulación tanto de vehículos como de peatones. Según el Municipio, la obra beneficiará a más de 16.000 personas que transitan diariamente por esta vía.

🚧#RehabilitaciónVial | Toma rutas alternas🚧



Iniciamos con la intervención en el tramo 1 de la calle #ReinaVictoria, desde av. Francisco de Orellana hasta av. Colón.



Más cierres viales aquí➡️ https://t.co/4l4Tpl65fP#QuitoRenace pic.twitter.com/Vh9sIdn9E0 — Obras Quito (@ObrasQuito) September 9, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!