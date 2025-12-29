EE.UU. ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" por 15 años prorrogables

El líder ucraniano pidió que duren 50 años. El Kremlin afirma que las negociaciones de paz entran en fase final

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, tras reunirse este domingo con Donald Trump en Palm Beach.

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por 15 años prorrogables, dijo este lunes, 29 de diciembre de 2025, Volodimir Zelenski, quien afirmó haber solicitado un plazo más largo a Donald Trump durante su encuentro en Florida.

Según el presidente ucraniano, estas garantías de seguridad son una condición indispensable para levantar la ley marcial que rige en Ucrania desde que empezó la invasión rusa, en febrero de 2022.

"Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije [a Donald Trump] que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", declaró Zelenski en una rueda de prensa en línea. Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Tras la reunión en Mar-a-lago, Donald Trump se mostró optimista, pero evasivo, considerando que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin al conflicto, el más mortífero acaecido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero sin dar detalles sobre cualquier eventual avance.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este lunes que el gobierno ruso coincide con Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto, que se intensificaron desde noviembre, entraron en su fase final.

"Tropas internacionales" necesarias

Volodimir Zelenski no dio detalles sobre las garantías de seguridad propuestas por Washington y se limitó a decir que incluyen elementos que ya se habían abordado con anterioridad.

Por ejemplo, se había planteado que Washington y los aliados de Kiev ofrezcan a Ucrania un mecanismo similar al del artículo 5 de la OTAN, que prevé asistencia en caso de agresión.

Según Zelenski, Trump "confirmó" los "detalles" de esas garantías e indicó que el Congreso estadounidense tendrá que votarlas.

Asimismo, el dirigente ucraniano consideró que la presencia de "tropas internacionales" en Ucrania, una posibilidad que el Kremlin ha descartado en el pasado, supondría una garantía de seguridad necesaria y "real" que reforzaría la confianza de los ciudadanos y de los inversores ante el riesgo de una nueva agresión rusa.

En la reunión del domingo, Zelenski y Trump también hablaron sobre un plan de apoyo económico para la reconstrucción de Ucrania, en el que participarían empresas estadounidenses, y sobre un posible acuerdo de libre comercio, precisó el presidente ucraniano.

Dos asuntos en el aire

Zelenski también deseaba obtener el respaldo de su par estadounidense para una nueva versión del plan presentado por Washington hace casi un mes, y que fue enmendado a petición de Kiev porque lo consideraba favorable a Moscú.

La nueva versión propone que el frente quede congelado en las posiciones actuales, sin ofrecer ninguna solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla cerca del 20% del territorio ucraniano.

El nuevo documento también deja fuera dos exigencias clave del Kremlin: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk, en la cuenca industrial del Donbás, en el este del país; y que Ucrania se comprometa legalmente a no adherirse a la OTAN.

Respecto al Donbás, un tema crucial para alcanzar una salida al conflicto, Donald Trump aseguró: "Está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá".

Según Zelenski, quedan dos temas sin resolver: el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y la cuestión territorial.

Horas antes de la reunión del domingo, el presidente estadounidense habló por teléfono con su par ruso, Vladimir Putin. Una conversación que calificó de "muy productiva".

El lunes, el dirigente ucraniano señaló que, de todas formas, cualquier acuerdo para poner fin a la guerra "debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia".

#ÚLTIMAHORA | Rusia revisará su postura en las negociaciones para un acuerdo sobre el conflicto ucraniano tras el ataque con drones contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, que no dejó heridos, anuncia el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.… pic.twitter.com/gNFXNZwExb — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 29, 2025

También dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan "en los próximos días" en Ucrania.

Además, reafirmó su apoyo a que se organice un referéndum en Ucrania que, según él, actuaría como un "instrumento potente" para que la "nación ucraniana" acepte las condiciones de paz que se propongan.

Redoblando la presión en el terreno, Rusia bombardeó el sábado Kiev y su región, dejando sin electricidad durante horas a más de un millón de hogares. También anunció la toma de dos ciudades en el este de Ucrania.

Zelenski denunció este lunes que las acciones de Putin en Ucrania no concuerdan con las declaraciones "pacíficas" que hace frente a Donald Trump, y aseguró que, de momento, el gobierno ruso "no quiere ningún alto al fuego".

