Aspirante a la Judicatura María Morejón tiene impedimento en Ministerio de Trabajo

María Morejón, nominada por la Corte Nacional para reemplazar a Mario Godoy, registra un impedimento por mora en el IESS

María Fernanda Morejón Villavicencio es subdirectora de la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp) y participa en el concurso para presidir el Consejo de la Judicatura.

La abogada María Fernanda Morejón Villavicencio, quien es una de las nominadas en la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para reemplazar a Mario Godoy en la Presidencia del Consejo de la Judicatura, registra un impedimento para ocupar un cargo público en el Ministerio de Trabajo, según constató EXPRESO este 21 de marzo de 2026.

De acuerdo con el portal web de esa Cartera de Estado, Morejón Villavicencio "sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos por mora en el sector público".

Según se desprende de un certificado del Registro de Prohibiciones, Inhabilidades e Impedimentos Legales del Ministerio, aparentemente, Morejón tendría obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano e Seguridad Social (IESS).

¿Quién es María Fernanda Morejón?

María Fernanda Morejón Villavicencio labora actualmente como subdirectora nacional de Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp), un cargo que ocupa desde el 27 de mayo de 2025 hasta actualidad. Así consta en la hoja de vida que fue enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS).

El nombre de la funcionaria trascendió hace semanas, después de que ella fue mencionada como tercera en la terna remitida por Marco Rodríguez, presidente de la CNJ, para que junto a los jueces Mercedes Caicedo Aldaz y Óscar Chamorro González, participen en el proceso de selección para ocupar la Presidencia de la Judicatura.

Damián Larco desempeña las funciones como presidente del Consejo, tras la destitución por juicio político de Godoy y la activación de un impedimento para la vocal suplente, Alexandra Villacís.

EXPRESO buscó a Morejón Villavicencio para conocer un pronunciamiento sobre esta inhabilidad, pero no se obtuvo respuesta.

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