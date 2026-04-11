‘Love You Madly Hate You Badly’: 82 países, 17 canciones y un solo viaje

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Oliver Tree inició su carrera musical bajo el alias Tree antes de adoptar su personaje actual, con el que consolidó su identidad visual y narrativa.



antes de adoptar su personaje actual, con el que Su álbum debut, Ugly Is Beautiful (2020), lo posicionó globalmente gracias a temas como Hurt y marcó el inicio de su estilo entre lo emocional y lo satírico .



(2020), lo gracias a temas como y marcó el inicio de su estilo entre . Life Goes On se convirtió en uno de sus mayores éxitos virales, acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas y siendo ampliamente utilizado en TikTok.

El regreso de Oliver Tree ya tiene fecha y concepto claro. Love You Madly Hate You Badly, su cuarto álbum de estudio, llegará el 24 de abril de 2026 como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera; con un total de 17 canciones, el disco ha sido anticipado por varios sencillos promocionales lanzados entre 2025 y este año, marcando un proceso de expectativa inusual que incluso incluyó retrasos y aparentes cancelaciones.

Sin embargo, lo que realmente distingue a este lanzamiento no es solo su música, sino la forma en la que fue concebido, teniendo en cuenta que el álbum fue grabado a lo largo de 82 países en los siete continentes, incluyendo locaciones poco convencionales para la producción musical como la Antártida. Este proceso, que se extendió durante casi dos años, transforma el disco en algo más que un conjunto de canciones: una travesía global que redefine los límites tradicionales de creación en la industria.

Lejos de un lanzamiento convencional, Love You Madly Hate You Badly se presenta como la culminación de un proyecto que ha estado en construcción durante años, atravesando cambios creativos, ajustes estratégicos y una narrativa mediática que el propio artista ha sabido explotar. El resultado es un álbum que no solo genera expectativa por su sonido, sino por todo lo que implica su proceso.

Oliver Tree: entre lo viral y lo performático

Oliver Tree Nickell, nacido el 29 de junio de 1993 es un cantautor, productor discográfico, rapero y cineasta estadounidense.Cortesia

Para entender la dimensión del proyecto, primero hay que entender a Oliver Tree, pues este se presenta más allá de un músico tradicional, su carrera se ha construido como una mezcla entre artista pop, director audiovisual y figura de internet, donde lo visual y lo performático tienen tanto peso como la música misma.

Su irrupción en la escena global estuvo marcada por una estética fácilmente reconocible: el corte tipo "bowl", outfits noventeros exagerados y una personalidad que juega constantemente con lo absurdo. Esta identidad, lejos de ser superficial, forma parte de una estrategia que lo posicionó rápidamente en la cultura digital, especialmente a través de plataformas como TikTok.

En lo musical, ha logrado consolidar un sonido difícil de encasillar, combinando alt-pop, rock alternativo y electrónica, con letras que contrastan su imagen excéntrica al abordar temas como la soledad, el fracaso o la frustración. Canciones como Life Goes On, Miss You o Hurt lo han convertido en un artista viral con alcance global, capaz de moverse entre lo mainstream y lo experimental.

Además, Tree ha construido su carrera bajo una lógica de constante provocación mediática: falsos anuncios de retiro, cambios de identidad visual y campañas caóticas que mantienen su nombre en conversación. Incluso aspectos de su vida personal como su previa relación con Melanie Martinez, han alimentado su presencia en la cultura pop, aunque siempre como un elemento secundario frente a su propuesta artística.

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Un álbum en movimiento: 82 países, un solo concepto



Si algo define el ideal de Love You Madly Hate You Badly es su escala, el álbum fue grabado en 82 países a lo largo de los siete continentes, convirtiendo el proceso creativo en un viaje literal alrededor del mundo. Desde locaciones extremas como la Antártida hasta países como Afganistán (donde se realizó la portada del disco), el proyecto se construye a partir de una lógica itinerante poco común en la industria musical.

Este recorrido no responde únicamente a una decisión estética, sino a una búsqueda sonora. Oliver Tree ha planteado el disco como una "fusión de texturas globales", integrando sonidos, ambientes y referencias culturales recogidas durante el viaje. En ese sentido, cada canción funciona como un fragmento de esta experiencia, ampliando su identidad musical más allá de los géneros que ya había explorado.

El nivel de implicación del artista también es total: el álbum fue escrito, producido e interpretado completamente por él, reforzando la idea de un proyecto profundamente personal. Entre los datos más llamativos, destaca que algunas grabaciones se realizaron en locaciones específicas como la Muralla China, mientras que otras incorporan sonidos ambientales capturados en distintos puntos del mundo.

Este enfoque convierte al disco en una extensión de su lenguaje artístico, donde el viaje no solo es un contexto, sino parte esencial de la obra. Incluso su próxima gira refuerza esta narrativa, con una primera etapa en Latinoamérica que conecta directamente con esta idea de recorrido global y con la intención del artista de seguir expandiendo su experiencia en todos los continentes.

Conflictos y libertad creativa

El camino hacia este álbum no ha estado exento de tensiones, pues durante su desarrollo, Oliver Tree mantuvo una relación compleja con Atlantic Records, sello con el que ya había trabajado en proyectos anteriores y con el que, en varias ocasiones, expresó desacuerdos públicos aunque estos muchas veces llegaban en clave irónica o performática.

El lanzamiento de Love You Madly Hate You Badly estuvo originalmente previsto para 2025, pero fue retrasado en medio de cambios creativos, reestructuración del material y una estrategia de expectativa que incluyó la eliminación de adelantos y anuncios contradictorios. Este proceso, aunque caótico en apariencia, responde también a la escala del proyecto y a la búsqueda de un resultado más sólido.

Finalmente, el disco marca un punto de inflexión: su salida de Atlantic y el inicio de una nueva etapa bajo su propio sello, Alien Boy Records. Este movimiento le otorga un mayor control sobre su música, su narrativa y sus tiempos, consolidando un modelo más independiente que dialoga directamente con la ambición del proyecto.

Así, Love You Madly Hate You Badly no solo representa un nuevo lanzamiento, sino también una declaración de intenciones: un álbum que nace del movimiento, del conflicto y de una búsqueda constante por romper con lo establecido.