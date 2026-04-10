FTC Live al Parque 2026: precios finales y qué incluye cada entrada

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El próximo 29 de agosto de 2026, el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, será el escenario del FTC LIVE

El evento apuesta por reunir en un solo espacio a figuras nacionales e internacionales del pop, reguetón y música urbana

Quito se prepara para recibir uno de los eventos musicales más ambiciosos del año. El próximo 29 de agosto de 2026, el Parque Bicentenario será el escenario del FTC LIVE al Parque, un festival que apuesta por reunir en un solo espacio a figuras nacionales e internacionales del pop, reguetón y música urbana.

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De acuerdo con la organización, el evento nace como una “propuesta que conjuga la escena musical ecuatoriana con los tours internacionales de mayor impacto”, en lo que será su primera edición y un intento por posicionarse como uno de los espectáculos más relevantes del país.

Cartel internacional y talento local

El line-up combina artistas emergentes y consolidados. Entre los nombres más destacados figuran Maroon 5, Ozuna, Myke Towers y Lost Frequencies, junto a exponentes locales como Armendaris, Homero Gallardo, Cris Chil, Machaka, Miel, Martin Trevy y la agrupación Fruko y sus Tesos.

Fases de venta

Las entradas estarán disponibles en dos etapas:

Del 14 al 17 de abril: preventa exclusiva con tarjetas del Banco Guayaquil

Desde el 18 de abril: venta general con todos los métodos de pago a través de Feel The Ticket

Los organizadores ya definieron los valores finales, que se suma el 15 % IVA para cada tipo de entrada:

Palcos

Precio base: $ 250, IVA: $ 37,50. Total: $ 287,50

FTC Box

Preventa: $ 199 + IVA (29,85). Total: $ 228,85

Venta general: $ 219 + IVA (32,85). Total: $ 251,85

Platinum Experience

Preventa: $ 99 + IVA (14,85). Total: $ 113,85

Venta general: $ 109 + IVA (16,35). Total: $ 125,35

Tome en cuenta que estos valores no incluyen el valor del servicio, que es adicional al IVA.

¿Qué incluye cada entrada?

En la página web feelthetickets.com se detalla que, al adquirir una entrada, el asistente contará con un servicio de asistencia el día del evento ante incidentes, accidentes o situaciones imprevistas que puedan generar pérdidas o afectar su experiencia.

Este beneficio contempla el reembolso del boleto, siempre que esté debidamente registrado, hasta el valor total pagado, así como una cobertura de gastos médicos por emergencias de hasta $ 300.

El programa “Ticket Benefits” está diseñado exclusivamente para brindar respaldo durante la jornada del evento, cubriendo eventualidades repentinas, inesperadas y no deseadas que puedan surgir.