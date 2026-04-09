'Omerta': el primer álbum colaborativo de J Balvin y Ryan Castro

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber J Balvin y Ryan Castro lanzarán Omerta el 7 de mayo como su primer álbum conjunto con 10 canciones.

El nuevo álbum incluye colaboraciones con DJ Snake, Eladio Carrión y el productor SOG.



El proyecto presenta una estética de cine mafioso con Sofía Vergara en el video promocional.



Los colombianos J Balvin y Ryan Castro confirmaron el lanzamiento de Omerta, su primer álbum colaborativo, que se estrenará el próximo 7 de mayo. El proyecto musical incluirá 10 canciones y contará con colaboraciones de DJ Snake, Eladio Carrión y el productor SOG.

En paralelo, los artistas difundieron un adelanto audiovisual en sus redes sociales, donde revelan la identidad conceptual del álbum, inspirada en el cine de mafia y en códigos narrativos ligados a la lealtad y el poder.

Una propuesta visual diferente

El concepto de Omerta se aleja de los elementos convencionales del género urbano para apostar por una narrativa cinematográfica. La estética del proyecto está marcada por trajes elegantes, ambientes oscuros y una atmósfera de secretismo.

Las referencias visuales incluyen clásicos del cine como El Padrino, Caracortada y Tiempos violentos, además de influencias musicales como Michael Jackson en “Smooth Criminal” y “You Rock My World”.

Un elenco que eleva la narrativa del proyecto

El video promocional del álbum cuenta con la participación de figuras reconocidas a nivel internacional. Entre ellas destacan la actriz Sofía Vergara, el actor Marlon Moreno de la reconocida serie El Capo y el propio Eladio Carrión.

También aparece Valentina Ferrer, esposa del intérprete de "Mi Gente", lo que refuerza el enfoque cinematográfico del proyecto y su intención de construir un universo más allá de la música.

Un lanzamiento estratégico

El estreno del álbum llega en un momento clave para ambos artistas. Ryan Castro continúa consolidando su carrera dentro del género urbano, mientras que J Balvin impulsa una nueva etapa artística.

Además, este trabajo representa la unión de dos generaciones del movimiento paisa, una combinación que ha marcado tendencia en la música latina en los últimos años.

Adelantos, canciones y expectativa

El álbum estará compuesto por 10 canciones, entre ellas los sencillos ya conocidos como “Pal Agua” y “Tonto”, este último en colaboración con DJ Snake.

La expectativa ahora se centra en el resto del tracklist y en posibles colaboraciones adicionales, mientras el proyecto se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del mes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!