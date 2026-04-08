El reggaetón hace historia en los Latin Grammy: Daddy Yankee fue nombrado 'Persona del Año 2026'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daddy Yankee recibirá uno de los mayores honores que otorga la Academia Latina de la Grabación

Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 el 7 de abril por la Academia Latina de la Grabación

Es el primer artista urbano en recibir este reconocimiento por su impacto global en el reggaetón

Daddy Yankee fue nombrado el 7 de abril como la Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que destaca su impacto en la música latina y su papel clave en la expansión global del reggaetón.

El artista puertorriqueño será homenajeado el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana Latin Grammy, en una gala especial que celebrará su trayectoria de casi tres décadas.

Este reconocimiento lo convierte en el primer exponente de la música urbana en recibir este honor, marcando un hito en la historia de los premios y en la evolución del género dentro de la industria musical.

Un reconocimiento histórico para el reggaetón

La distinción de Persona del Año es uno de los mayores honores que otorga la Academia Latina de la Grabación, y reconoce tanto la trayectoria artística como el impacto cultural y los aportes humanitarios de los músicos.

En ese contexto, Daddy Yankee se suma a una lista de figuras icónicas como Carlos Santana, Shakira, Ricky Martin y Gloria Estefan, pero con una diferencia clave, es el primer artista urbano en alcanzar este reconocimiento, consolidando el lugar del reggaetón en la élite musical.

Primeras declaraciones de Daddy Yankee

El artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, reaccionó con emoción al anuncio y destacó el significado personal de este logro dentro de su carrera.

“Este reconocimiento es un sueño hecho realidad. Representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, expresó el cantante.

Además, subrayó el valor colectivo del premio: “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y a esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

Una carrera marcada por cambios

En 2022, Daddy Yankee sorprendió al anunciar su retiro de la música y su conversión al cristianismo, una decisión que marcó un giro personal y profesional en su vida.

Sin embargo, tres años después regresó con una propuesta renovada y un enfoque distinto, apostando por música con mensaje. Su álbum Lamento en Baile (2025) reflejó esta nueva etapa, logrando nuevamente posicionarse en los rankings musicales.

El impacto según la Academia Latina

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, destacó el papel del artista en la transformación de la industria musical y su influencia global.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores”, señaló.

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