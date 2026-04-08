BTS expande su gira 'Arirang' en Sudamérica: Conozca las nuevas fechas

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La fiebre del K-pop se intensifica en la región. Tras un regreso triunfal a los escenarios el pasado 21 de marzo —marcado por un megaconcierto global transmitido vía Netflix—, BTS confirmó la extensión de su gira mundial 'Arirang'. Con el anuncio de tres nuevas fechas, la agrupación surcoreana superará la decena de presentaciones en Latinoamérica, consolidando su impacto en el cono sur.

Coordenadas para el espectáculo en la región

Aunque Ecuador no ha sido incluido en la hoja de ruta oficial, la cercanía de las nuevas plazas abre una oportunidad para el club de fans local. Según el sitio web oficial de la banda, las citas programadas son:

Lima, Perú: Estadio San Marcos, 10 de septiembre de 2026.

Santiago, Chile: Estadio Nacional, 14 de octubre de 2026.

Buenos Aires, Argentina: Estadio Único de La Plata, 21 de octubre de 2026.

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Identidad coreana y el concepto 'Arirang'

Este tour acompaña el lanzamiento de su quinta producción discográfica, que consta de 14 temas liderados por el sencillo 'Swim'. La propuesta estética de la banda ha dado un giro hacia la revalorización de sus raíces; tanto el vestuario como la puesta en escena integran elementos del patrimonio cultural coreano, fusionando el pop moderno con la tradición.

Sin embargo, el éxito de fenómenos como BTS o Blackpink no está exento de debate. Detrás del brillo de los reflectores, la industria del K-pop mantiene su vigencia bajo un modelo de gestión riguroso, caracterizado por entrenamientos exhaustivos y estrictas normas de conducta para sus integrantes.