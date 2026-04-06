Los testamentos: qué cambia en la nueva serie de El cuento de la criada

Basada en la novela homónima publicada por Margaret Atwood en 2019, Los testamentos se sitúa en el mismo universo que El cuento de la criada.

En un futuro que distante, pero inquietantemente reconocible, la República de Gilead se impone sobre las ruinas de lo que alguna vez fue Estados Unidos. Allí, la vida cotidiana está regida por una teocracia que controla cada gesto, cada palabra y, sobre todo, cada cuerpo. Las mujeres fértiles -las criadas- son convertidas en instrumentos reproductivos al servicio de la élite para contrarrestar la baja tasa de natalidad.

Vestidas de rojo, avanzan en silencio por calles vigiladas, reducidas a ser objetos, sin derecho alguno y bajo constante amenaza de ejecución. Ese es el universo de El cuento de la criada, la serie basada en la novela de Margaret Atwood que, desde su estreno en 2017, construyó una distopía tan precisa que terminó convirtiéndose en un símbolo del movimiento feminista contemporáneo.

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Durante seis temporadas, la historia siguió a June Osborne, una mujer atrapada dentro de ese sistema que, poco a poco, aprende a resistirlo. Su recorrido está marcado por la pérdida, la violencia y la obstinación por recuperar a su hija, Hannah. En el tramo final, la serie desplaza su mirada hacia la rebelión: June lidera acciones contra el régimen, logra la liberación de Boston y debilita parte de la estructura de Gilead.

Sin embargo, el cierre, estrenado en 2025, se niega a ofrecer una conclusión absoluta. Aunque hay reencuentros y pequeñas victorias, la ausencia de Hannah permanece. En la escena final, June regresa a la casa donde comenzó su historia como criada y decide narrar lo vivido. Su voz retoma las primeras palabras de la serie, como si el testimonio fuera también una forma de memoria y resistencia.

Ese gesto de narrar abre el camino para Los testamentos, la nueva serie que se estrena el 8 de abril en la plataforma Hulu.

Volver a Gilead

Basada en la novela homónima publicada por Margaret Atwood en 2019, Los testamentos se sitúa en el mismo universo que El cuento de la criada, pero propone un desplazamiento clave: la historia ya no se centra únicamente en quienes resistieron desde dentro, sino en quienes crecieron sin conocer otra realidad. Es un cambio de perspectiva que permite observar Gilead desde sus cimientos más cotidianos.

La serie sigue a Agnes y Daisy, dos adolescentes cuyas vidas se desarrollan en extremos distintos del mismo sistema. Agnes ha sido criada dentro de Gilead y se prepara para cumplir el rol que le ha sido asignado: convertirse en esposa de la clase dominante. Daisy, en cambio, llega desde fuera con una intención que no es evidente al inicio. Sus caminos se cruzan en una academia dirigida por la tía Lydia, un espacio donde la obediencia se enseña como virtud y el futuro se define de antemano.

El creador de la serie, Bruce Miller, plantea este nuevo punto de partida como una decisión consciente: “Una gran parte de la historia ocurre mientras las chicas atraviesan el proceso de encontrar esposos. La historia se instala en ese momento de transición, cuando pasan de la infancia a la adolescencia, y de repente sus cuerpos se convierten en un territorio de control”, dijo en una entrevista con medios internacionales.

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A diferencia de la serie original, marcada por un tono sombrío constante, Los testamentos introduce una apariencia inicial más luminosa. Sin embargo, esa luz no es más que una capa superficial. “Tiene una apariencia muy juvenil y luminosa que, en realidad, cubre todas las cosas crueles que les ocurren a estas chicas”, explicó la actriz Chase Infiniti, quien interpreta a Agnes. La serie construye un contraste entre la estética y el fondo, entre lo que parece cotidiano y lo que en realidad encierra violencia.

Lucy Halliday, quien da vida a Daisy, aporta otra dimensión a ese universo. Su personaje funciona como una mirada externa que cuestiona lo que para otros es normal. “Daisy aparece y expresa en voz alta esos pensamientos. Es la perspectiva del público dentro de Gilead”, señala. A través de ella, surgen preguntas que incomodan y que abren fisuras en la lógica del sistema.

El cambio generacional de la serie permite ampliar el universo narrativo sin desprenderse de sus temas centrales. Cortesía

En ese sentido, la serie también pone el foco en los vínculos entre las jóvenes. En un entorno donde la individualidad está limitada, la amistad aparece como una forma de resistencia. “No hay nada en el mundo tan poderoso como una chica de 14 años”, afirmó el creador, subrayando la fuerza de esas alianzas que surgen incluso en contextos de control extremo.

De la pantalla a lo cotidiano

El cambio generacional de la serie permite ampliar el universo narrativo sin desprenderse de sus temas centrales: el control del cuerpo, la imposición de roles y la vigilancia constante, ahora observados desde quienes han crecido bajo esas normas. La pregunta ya no es solo cómo resistir, sino cómo reconocer que es necesario hacerlo.

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Frente a ello, la escritora Margaret Atwood ha insistido en el sentido de su obra y en la importancia de su llegada a la pantalla. “Cuando escribí El cuento de la criada, lo hice como una advertencia; reuní hechos horribles que habían ocurrido a lo largo de la historia como una forma de recordar por qué no se debía retroceder en los derechos conquistados por las mujeres. No pensé que viviríamos las regresiones que estamos viendo, y por eso lo que ocurre en pantalla no es completamente ajeno a nuestra realidad”, ha señalado en distintas entrevistas.

Las propias actrices reconocen esa cercanía con el presente. “El cuento de la criada y Los testamentos son una advertencia y, al mismo tiempo, una forma de ponerle un espejo a la sociedad”, afirmó Infiniti. “Seguramente nos acusarán de exageradas, pero lo importante es la reflexión que se pueda generar”,

El 8 de abril se estrenarán los tres primeros episodios de la serie; los siguientes capítulos llegarán de manera semanal.

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