Isabel Preysler: Su libro podría convertirse en serie

Isabel Preysler es una de las mujeres más influyentes de España.

Isabel Preysler (76) ha publicado Mi verdadera historia, una autobiografía que ha despertado un notable interés por las revelaciones que incluye sobre su vida personal. En el libro, la socialité repasa su trayectoria desde su llegada a España y aborda sus relaciones con Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa.

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El impacto mediático de la obra ha abierto la puerta a una posible adaptación audiovisual. Según el diario ABC, la productora 7 y Acción —responsable de El Hormiguero— ya habría iniciado conversaciones con Preysler para desarrollar un proyecto. Otras fuentes citadas por el medio señalan que la propia autora contempla llevar sus memorias a formato de docuserie o biopic.

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Editado por Grupo Planeta, vinculado a Atresmedia, el libro ha tenido una amplia difusión, lo que facilitaría su salto a la pantalla. Preysler ya ha participado anteriormente en contenidos audiovisuales, como un especial para Disney+, en el que mostró aspectos de su vida privada.

Los capítulos más comentados

Entre los episodios más comentados del libro está su boda con Julio Iglesias en 1971, celebrada en Illescas. Preysler reconoce que no vivió ese momento con ilusión: “A los 20 años, recién llegada al Madrid de los setenta, el matrimonio no estaba en mis planes”. La decisión de casarse estuvo condicionada por el embarazo de su primer hijo en común.

Otro de los pasajes aborda la relación entre Julio Iglesias y su hijo Enrique. Según relata, la reacción del cantante ante la decisión de su hijo de dedicarse a la música fue negativa, lo que provocó un distanciamiento: “Su actitud le afectó profundamente a Enrique”, señala, añadiendo que esta situación generó tensiones dentro de la familia.

De concretarse el proyecto audiovisual, estos episodios formarían parte de una narración que recorrería los momentos clave de la vida de Isabel Preysler.

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