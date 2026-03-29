Aaron Taylor-Johnson irreconocible: su cambio físico impacta a sus fanáticos

El actor reaparece con un cambio físico que genera reacciones en redes durante la premiere de Fuze

El actor británico Aaron Taylor-Johnson se convirtió en tendencia global tras su aparición en la premiere de Fuze. Su cambio físico generó reacciones en redes sociales, donde usuarios compararon su imagen actual con la de sus trabajos recientes en cine.

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Un cambio físico que llama la atención en la alfombra roja

Durante una sesión de fotos en Londres, el actor mostró una imagen distinta a la que había presentado en eventos anteriores. La transformación se evidenció en la alfombra roja, donde asistentes y usuarios señalaron que lucía diferente a como se le recordaba en producciones como Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron y 28 Years Later.

Uno de los elementos más comentados fue la ausencia de vello facial. Taylor-Johnson apareció sin barba ni bigote, lo que llevó a usuarios a afirmar que su rostro parecía “el de otra persona”. A esto se sumó un peinado con rizos castaños sueltos y un estilo distinto al de sus apariciones recientes.

what happened to Aaron Taylor Johnson? why does he look like a french eunuch now? https://t.co/NTgFwV7WeO pic.twitter.com/epUIXLBiyb — BijouxFleur (@BijouxFleurette) March 26, 2026

Redes sociales reaccionan: “irreconocible”

Las reacciones en plataformas digitales se centraron en su apariencia. Algunos usuarios señalaron que el actor se veía “irreconocible” en comparación con imágenes previas. También mencionaron que su rostro lucía más delgado, con rasgos más marcados y mejillas más hundidas, lo que reforzó la percepción de un cambio físico.

what happened to Aaron Taylor Johnson? why does he look like a french eunuch now? https://t.co/NTgFwV7WeO pic.twitter.com/epUIXLBiyb — BijouxFleur (@BijouxFleurette) March 26, 2026

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¿De qué trata ‘Fuze’, la película que promociona?

La aparición del actor se da en el marco de la promoción de Fuze, un thriller criminal dirigido por David Mackenzie y escrito por Ben Hopkins. La historia inicia con el hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Londres, lo que obliga a evacuar varias zonas de la ciudad.

En medio de ese escenario, un grupo criminal ejecuta un robo mientras las autoridades enfrentan la emergencia. El elenco incluye a Theo James, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington. Taylor-Johnson interpreta a un experto en explosivos del ejército que debe desactivar la amenaza en una carrera contra el tiempo.

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