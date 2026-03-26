Qué ver en Netflix en abril 2026: estrenos, series y el regreso de Stranger Things

Conozca la guía de estrenos de Netflix para el mes de abril

Abril llega con una oferta renovada en Netflix que combina nuevas temporadas, historias de tensión y el regreso a universos conocidos. La plataforma apuesta por relatos donde el drama, el misterio y los conflictos personales toman protagonismo. Desde series juveniles hasta documentales deportivos, estos son algunos de los títulos más destacados del mes.

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Besos, Kitty (2 de abril)

Kitty Song Covey regresa para su último año en la escuela KISS con una lista clara de objetivos: fortalecer sus vínculos, acercarse a su familia en Corea y tomar decisiones sobre su futuro.

En paralelo, busca definir su relación con Min Ho. Sin embargo, una serie de revelaciones altera sus planes y la obliga a enfrentar cambios que impactan en su entorno personal. La temporada plantea un cierre de etapa marcado por decisiones emocionales y el paso hacia una nueva fase de su vida.

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Bandi (9 de abril)

Esta serie dramática ambientada en Martinica sigue a una familia que enfrenta amenazas tras un suceso que cambia su destino.

A partir de ese momento, sus integrantes deben mantenerse unidos para sobrevivir en un entorno marcado por tensiones sociales, conflictos internos y un pasado que sigue presente. Concebida como un ‘western caribeño’, la historia combina drama familiar y elementos de thriller.

Además, explora temas como la lealtad, la dignidad y la herencia cultural, con escenarios naturales que recorren desde Fort-de-France hasta zonas rurales, donde el territorio también se convierte en parte del relato.

Bronca (16 de abril)

La serie regresa con un nuevo elenco y una historia centrada en una pareja que presencia una pelea entre su jefe y su esposa dentro de un club de campo.

Este hecho desencadena una red de chantajes, favores y tensiones en un entorno marcado por el poder y el dinero. A medida que avanzan los conflictos, los personajes quedan atrapados en una dinámica donde las relaciones personales y los intereses económicos se cruzan constantemente.

Ronaldinho (16 de abril)

Esta serie documental recorre la vida de uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

Desde su infancia en Porto Alegre hasta su consolidación como figura internacional, la producción reconstruye su trayectoria dentro y fuera de la cancha. Con acceso a material de archivo y a su entorno más cercano, el relato aborda tanto sus logros deportivos como los momentos que marcaron su carrera personal.

La serie presenta a Ronaldinho como un referente del “jogo bonito” y como una de las figuras más influyentes del fútbol brasileño a nivel global.

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Stranger Things: Relatos del 85 (23 de abril)

Esta nueva entrega sitúa la historia en el invierno de 1985, con un Hawkins marcado por un ambiente más oscuro.

Los personajes regresan cuando comienzan a registrarse fenómenos que rompen la aparente calma del pueblo. A medida que el frío se intensifica, también lo hace la amenaza: algo desconocido emerge desde el Otro Lado, trayendo criaturas más peligrosas.

El grupo deberá enfrentarse a este nuevo escenario, donde su vínculo será clave para sobrevivir.

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