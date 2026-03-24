Netflix abril 2026: todos los estrenos y 3 thrillers imperdibles que debes ver

Abril llega con novedades en Netflix, con una propuesta que incluye series, comedia y thrillers que no puedes dejar de ver

Protagonizada por Charlize Theron, Apex es una historia de supervivencia que sigue a una escaladora que se convierte en el objetivo de un cazador.

Netflix llega con una cartelera variada en abril, concebida para distintos públicos y, por qué no decirlo, estados de ánimo. Comedia y romance juvenil pasando por acción intensa y thrillers van a mantenerte al borde de tu asiento.

La plataforma renueva su catálogo con propuestas que no puedes perderte y cuyos títulos reúne EXPRESIONES para que puedas armar tu lista y no perderte lo que, de seguro, será lo más comentado.

XO, Kitty (Temporada 3): despedida y decisiones

El 2 de abril llega la tercera y última temporada de XO, Kitty, el popular spin-off romántico que sigue la historia de Kitty Song Covey. Esta entrega final está ambientada en su último año en la escuela Kiss de Seúl.

Ahora la protagonista deberá tomar decisiones clave para su futuro. Y mientras ello ocurre, se verá enfrentando revelaciones personales y deberá definir su relación con Min Ho. La serie apuesta por el cierre emocional de un viaje marcado por el crecimiento personal.

Big Mistakes: comedia con sello autoral

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Esta comedia, creada y protagonizada por Dan Levy, se estrena el 9 de abril. Con su característico estilo, Big Mistakes explora aquellas decisiones erradas, pero también los vínculos personales y las situaciones cotidianas que son llevadas al extremo del humor.

Si bien es considerada una propuesta ligera, hay que admitir que logra dar una mirada aguda sobre las relaciones modernas.

Man on Fire: acción y venganza en clave contemporánea

La serie es protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y se estrena el 30 de abril. Man on Fire está inspirada en las novelas de A.J. Quinnell.

La historia gira en torno a un exmercenario que lidia con el estrés postraumático y se embarca en una misión de venganza en Ciudad de México luego de un secuestro. Acción, tensión y un protagonista marcado por su pasado son los pilares que sostienen esta producción.

Tres thrillers que no puedes perderte

Para los amantes del suspenso, abril también trae tres interesantes propuestas, pensadas para elevar la tensión. Aquí tres historias intensas con giros inesperados:

Clanes (Temporada 2) - Estreno: 3 de abril. El thriller gallego retoma la historia de Ana y Daniel, quienes se reencuentran tres años después en medio del narcotráfico. Mientras él regresa al mar para ayudar a su familia, ella se involucra con un clan rival, poniendo en riesgo su relación. La serie profundiza en las lealtades divididas y las decisiones que cambian destinos.

El thriller gallego retoma la historia de Ana y Daniel, quienes se reencuentran tres años después en medio del narcotráfico. Mientras él regresa al mar para ayudar a su familia, ella se involucra con un clan rival, poniendo en riesgo su relación. La serie profundiza en las lealtades divididas y las decisiones que cambian destinos. Beef (Temporada 2) - Estreno: 16 de abril. La serie regresa con una nueva historia antológica protagonizada por Cailee Spaeny y Charles Melton. La trama sigue a una pareja que presencia una violenta discusión entre su jefe (Oscar Isaac) y su esposa (Carey Mulligan), lo que desata una espiral de manipulación en un exclusivo club de campo.

La serie regresa con una nueva historia antológica protagonizada por Cailee Spaeny y Charles Melton. La trama sigue a una pareja que presencia una violenta discusión entre su jefe (Oscar Isaac) y su esposa (Carey Mulligan), lo que desata una espiral de manipulación en un exclusivo club de campo. APEX - Estreno: 24 de abril. Protagonizada por Charlize Theron y dirigida por Baltasar Kormákur, esta historia de supervivencia sigue a una escaladora que, en plena naturaleza australiana, se convierte en el objetivo de un cazador. La cinta combina acción y tensión psicológica en un peligroso juego de persecución.

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