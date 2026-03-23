Conoce cinco K-dramas con finales trágicos y escoge

Estas series cortas de entre 12 y 16 capítulos han conquistado a los amantes de los k-dramas, especialmente los jóvenes

El auge de los k-dramas se dio en el 2003

Estas producciones coreanas han conquistado al mundo no solo por sus historias románticas, sino por su gran carga emocional. A diferencia de las típicas narrativas con finales felices, muchos k-dramas apuestan por desenlaces trágicos o agridulces, donde el amor no siempre triunfa, pero deja huellas inolvidables.

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Conoce los cinco dramas coreanos que con su final inesperado han sorprendido a sus fanáticos.

Escalera al cielo (2003)

Un clásico del melodrama coreano denominado como una montaña rusa de emociones que marcó a toda una generación.. La historia de Jung-suh y Song-joo, separados por giros crueles del destino, se convierte en un viaje de amor y sufrimiento.

Estos dos amigos de infancia lucharon contra la envidia, amnesia y enfermedades terminales. El final del este drama es conmovedor y lo consolidó como uno de los dramas más tristes de la televisión coreana.

Esta serie estrenada en 2003 fue producida por la cadena de televisión SBS, Seoul Broadcasting System, y tuvo una duración de 20 episodios .

Moon Lovers (2016)

Este aclamado k-drama sigue a Go Ha-jin, una joven que viaja en el tiempo a la dinastía Goryeo y, en medio de intrigas palaciegas, vive un intenso romance con el príncipe Wang So. Sin embargo, el destino de ambos está marcado por la tragedia, con pérdidas y separaciones que dejan un final profundamente desgarrador.

Se conoce que la producción de este melodrama tuvo un presupuesto de alrededor 15 billones de wones y está basado en la novela china Bu Bu Jing Xin escrita por Ren Haiyan también conocida con el seudónimo de Tong Hua.

La luz en tus ojos (2019)

La historia aborda el paso del tiempo y el Alzheimer. A través de una narrativa sensible, muestra cómo la vida puede desdibujarse entre recuerdos. Su final, considerado desgarrador, deja una reflexión profunda sobre el valor de cada instante vivido.

Producida por la cadena JTBC y denominada en inglés como The Light in Your Eyes, este melodrama tiene una duración de 12 episodios, su primera emisión fue el 11 de febrero del 2019.

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Twenty-Five Twenty-One (2022)

Twenty-five twenty-one es una historia sobre juventud, sueños y primer amor que rompe con el cliché del “felices para siempre”. Aunque su narrativa es cálida y nostálgica, el final muestra una realidad dolorosa: no todos los amores están destinados a durar, incluso si fueron inolvidables.

La historia del periodista y de la deportista fue protagonizada por Kim Tae-ri , Nam Joo-hyuk, Kim Ji-yeon , Choi Hyun-wook y Lee Joo-myung. Está disponible en Netflix y fue un éxito comercial del 2022.

Una de las curiosidades de esta producción se centra en Nam Joo Hyuk, quien para poder interpretar su personaje, estudió a profundidad todo lo relacionado con el año 1998. La actriz se enfocó en analizar los gustos de los jóvenes en dicha época y sus comportamientos.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (2026)

Es descrito como un drama romántico marcado por la amnesia y la fragilidad de los recuerdos. Se trata de una joven que cada día se despierta sin recordar el anterior.Su cierre, lejos del dramatismo excesivo, apuesta por una emoción contenida y reflexiva.

Esta producción surcoreana disponible en Netflix está basada en la novela homónima de Misaki Ichijo. Fue protagonizada por Choo Young-woo y Shin Si-ah, bajo la dirección de Kim Hye-young.

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