BTS deslumbra en Seúl con su megaconcierto que fusiona K-pop y tradición coreana

BTS ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años

La banda más famosa del K-pop, BTS, regresó este sábado 21 de marzo a los escenarios tras más de tres años con un megaconcierto que combinó su nuevo material y éxitos consolidados con guiños a la tradición cultural coreana, haciendo vibrar a la multitud en la plaza más emblemática de Corea del Sur.

El espectáculo, que comenzó a las 20:00 hora local en la plaza de Gwanghwamun, situada en el corazón de Seúl, congregó a unas 22.000 personas en el recinto principal.

Las autoridades, sin embargo, estimaron previamente que se esperaba la presencia de unos 250.000 fans, contando también los alrededores del enclave en el que se celebraba el concierto, donde se instalaron pantallas y acondicionaron sitios para disfrutar del espectáculo.

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BTS vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

BTS ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de ‘Arirang’ en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que ‘Arirang’, que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).

BTS, la realeza del K-pop, ha dado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento con cientos de miles de fans frente al escenario, erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun, así como en sus alrededores.

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