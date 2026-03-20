Jorge Toledo rompe el silencio sobre su renuncia a “El Cholito Forever”

El director de televisión Jorge Toledo, reconocido por su trayectoria en la producción nacional, se pronunció este viernes 20 de marzo a través de su cuenta de Instagram sobre su renuncia al proyecto El Cholito Forever, anunciada en agosto de 2025.

En su publicación, Toledo aclaró que su crítica no estaba dirigida a los actores ni a los influencers involucrados en la producción, sino a decisiones de “un par de ejecutivos” que, según él, afectaron el casting y la ejecución del proyecto. “Fue un sueño hermoso que demoró 15 años para que empezara a hacerse realidad… para que un par de ejecutivos lo echaran a perder”, afirmó.

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El director elogió a los integrantes del elenco, entre ellos Martín Calle, Miriam Murillo, Marcela Ruette, Sebastián Tamayo, Augusto, Víctor, David, Elba, Mauro y Andrés, destacando su talento y profesionalismo. También reconoció la labor del equipo creativo, del director escénico y del director de arte, calificándolos como “lo mejor de este país”.

¿Por qué renunció?

Toledo explicó que su decisión de renunciar se debió a que sus advertencias sobre la idoneidad de ciertos talentos para los personajes no fueron escuchadas. "Mezquinos intereses hicieron que no me hicieran caso les advertí lo que iba a pasar, finalmente con el mayor dolor de mi vida renuncié... Fabricio Aveiga y todo el equipo creativo hicieron lo mejor, pero no importa lo bueno que sea el libreto si no tienes al actor o actriz adecuado para dar vida a un personaje”, señaló.

El director concluyó su mensaje resaltando la diferencia con El Cholito 1, cuya “voz del director general se respetó” y cuyo casting permitió dar vida a “icónicos personajes que serán leyendas en la televisión”.

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