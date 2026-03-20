Jorge Toledo rompe el silencio sobre su renuncia a “El Cholito Forever”
Mediante una publicación en redes sociales contó la razón de su salida
El director de televisión Jorge Toledo, reconocido por su trayectoria en la producción nacional, se pronunció este viernes 20 de marzo a través de su cuenta de Instagram sobre su renuncia al proyecto El Cholito Forever, anunciada en agosto de 2025.
En su publicación, Toledo aclaró que su crítica no estaba dirigida a los actores ni a los influencers involucrados en la producción, sino a decisiones de “un par de ejecutivos” que, según él, afectaron el casting y la ejecución del proyecto. “Fue un sueño hermoso que demoró 15 años para que empezara a hacerse realidad… para que un par de ejecutivos lo echaran a perder”, afirmó.
El otro legado de Chuck Norris: los chistes que lo inmortalizaronLeer más
El director elogió a los integrantes del elenco, entre ellos Martín Calle, Miriam Murillo, Marcela Ruette, Sebastián Tamayo, Augusto, Víctor, David, Elba, Mauro y Andrés, destacando su talento y profesionalismo. También reconoció la labor del equipo creativo, del director escénico y del director de arte, calificándolos como “lo mejor de este país”.
¿Por qué renunció?
Toledo explicó que su decisión de renunciar se debió a que sus advertencias sobre la idoneidad de ciertos talentos para los personajes no fueron escuchadas. "Mezquinos intereses hicieron que no me hicieran caso les advertí lo que iba a pasar, finalmente con el mayor dolor de mi vida renuncié... Fabricio Aveiga y todo el equipo creativo hicieron lo mejor, pero no importa lo bueno que sea el libreto si no tienes al actor o actriz adecuado para dar vida a un personaje”, señaló.
El director concluyó su mensaje resaltando la diferencia con El Cholito 1, cuya “voz del director general se respetó” y cuyo casting permitió dar vida a “icónicos personajes que serán leyendas en la televisión”.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO