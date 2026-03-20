El otro legado de Chuck Norris: los chistes que lo inmortalizaron

El actor estadounidense falleció a los 86 años, pero dejó como herencia las bromas que se hacían sobre su rudeza

Este viernes 20 de marzo se anunció, por parte de su familia, la muerte de Chuck Norris a los 86 años. El actor estadounidense falleció este jueves 19 de marzo luego de estar internado en un hospital, pero no se conoce la causa de deceso.

Es que la familia, que informó lo sucedido mediante las redes sociales de Norris, prefirió no dar detalles de la muerte de la también leyenda de las artes marciales. Solo se sabe que murió en paz y rodeado de sus familiares.

Aunque su muerte es muy dolorosa para los millones de fans que tenía alrededor del mundo, Chuck Norris dejó un legado inolvidable. No solo de películas y series, sino también de chistes, sí de chistes. Es que debido a la rudeza de Norris se empezaron a hacer bromas sobre eso y se hicieron virales a nivel mundial.

Los mejores chistes de Chuck Norris

Incluso si tu buscas en internet "chistes de Chuck Norris" te aparecen páginas de bromas con grandes listas de chistes sobre él. Se convirtió en una categoría más, como decir chistes de pepito, etc... Es por eso que Diario Expreso te trae una recopilación de los mejores.

Chistes de Chuck Norris

Chuck Norris contó hasta el infinito. Dos veces.

Cuando Chuck Norris entra en una habitación oscura, no enciende la luz: apaga la oscuridad.

Cuando Google no encuentra algo, le pregunta a Chuck Norris.

Chuck Norris se cayó una vez al agua. El agua aprendió a nadar para apartarse.

Cuando Chuck Norris hace flexiones de pecho, no levanta su cuerpo… empuja la Tierra hacia abajo.

El agua hierve más rápido cuando Chuck Norris la mira.

Chuck Norris puede cerrar una puerta giratoria.

Chuck Norris puede escuchar el lenguaje de señas.

¿Qué dijo la familia de Chuck Norris tras su muerte?

"Es con dolor en nuestro corazón que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris la mañana de ayer (jueves 19 de marzo). Por ahora queremos mantener en privado las circunstancias, pero sepan que estuvo rodeado de su familia y fue en paz", inicia el mensaje.

"Para el mundo él fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros él fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un increíble hermano y el corazón de nuestra familia", agrega el escrito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!