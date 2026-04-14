La Asamblea debate este martes el acuerdo comercial con Corea del Sur

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador fue convocado para este martes 14 de abril de 2026, a las 10:00, con el objetivo de conocer y resolver sobre el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) entre Ecuador y Corea del Sur, considerado uno de los tratados comerciales más amplios negociados por el país.

Según la página oficial del organismo, la sesión se desarrollará en la sede de la Función Legislativa, en Quito. Para su aprobación, el acuerdo requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los legisladores.

Como segundo punto del orden del día, el pleno deberá debatir el informe sobre este tratado bilateral, actualmente en proceso de validación en ambos países.

Informe favorable y trámite en marcha

La convocatoria llega tras la aprobación del informe por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, que sesionó de forma virtual el pasado 11 de abril. Con ese paso, el acuerdo quedó habilitado para su discusión en el pleno.

De ser aprobado, el siguiente movimiento será del Ejecutivo. El Presidente de la República deberá ratificar el tratado mediante decreto. Posteriormente, Ecuador y Corea del Sur deberán intercambiar notas diplomáticas para oficializar la culminación de sus procesos internos, requisito indispensable para que el acuerdo entre en vigor.

Corea del Sur: el reloj también corre

En paralelo, Corea del Sur deberá completar su propio trámite legislativo. Las estimaciones apuntan a que este proceso podría extenderse hasta cuatro meses adicionales, lo que marca el ritmo real de implementación del acuerdo.

Oportunidades: aranceles y acceso ampliado

Más allá del trámite político, el SECA tiene implicaciones económicas concretas. El acuerdo abre la puerta a un mercado de más de 51 millones de consumidores y, según el Ministerio de Producción, el 98,8 % de las exportaciones actuales de Ecuador tendría beneficios arancelarios.

En una primera fase, el 24 % de las exportaciones no petroleras ingresaría con arancel 0 %, incluidos productos sujetos a cupos. Entre los principales rubros beneficiados están: