Santiago Martínez: “Es el momento de construir juntos una ruta hacia Corea”

Martínez es también Ingeniero de Alimentos y CEO de Incremar, con amplia trayectoria en innovación industrial y comercio exterior.

En medio del impulso del acuerdo con Corea, Ecuador prevé hoy el lanzamiento oficial de la Cámara Ecuatoriano-Coreana. Su presidente perfila cuáles serán las prioridades para marcar la hoja de ruta bilateral.

- ¿Es la primera vez que empresas de Ecuador y Corea tendrán una representación como esta?

- Si bien han existido iniciativas puntuales en el pasado, esta es la primera vez que se consolida una Cámara Ecuatoriano-Coreana con una visión estratégica clara y bidireccional. Nuestro objetivo es fortalecer la relación entre ambas naciones, entendiendo que somos economías complementarias: Ecuador ofrece recursos naturales y alimentos de alta calidad, mientras que Corea aporta tecnología, innovación y conocimiento.

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- ¿El acuerdo comercial firmado con Corea cuánto pesa en esta decisión?

- El acuerdo comercial ha sido un catalizador clave. No se trata solo de reducir aranceles, sino de construir una relación integral que incluye inversión y transferencia de conocimiento. La Cámara jugará un rol fundamental facilitando alianzas estratégicas, promoviendo inversión y acompañando tanto a empresas ecuatorianas como a empresarios interesados en importar tecnología coreana.

- ¿Con cuántos afiliados arranca este gremio?

- Iniciamos con un grupo de 7 empresas fundadoras del sector agroindustrial, que son el pilar actual de nuestra relación comercial. Sin embargo, nuestra meta es incorporar 30 empresas adicionales en los próximos 90 días, expandiéndonos a sectores como el automotriz, tecnología, logística y comercio general. Nuestra base debe crecer con fuerza porque el panorama es inmenso: más del 98% de los productos exportables tendrán beneficios directos gracias al SECA. Esto nos sitúa ante un trabajo tan amplio como exigente; no tenemos tiempo que perder si queremos que Ecuador ocupe el lugar que le corresponde en el mercado asiático. Por ello, hago una invitación abierta a todas las empresas con visión de futuro a sumarse a la Cámara; este es el momento de construir juntos la ruta hacia Corea.

Entre 2023 cuando Ecuador accedió temporalmente con arancel 0%, las exportaciones de banano a Corea crecieron un 209%

- ¿Qué proyecciones tienen con este acuerdo? ¿Qué oferta podría tener mayor beneficio?

- Las proyecciones son sumamente positivas. Corea del Sur es la doceava economía del mundo, un mercado de más de 51 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo y una gran dependencia de las importaciones. Solo en 2024, su factura de importación agrícola y de alimentos superó los 40 mil millones de dólares. Productos como el camarón, banano, cacao, flores y atún tienen un potencial de crecimiento exponencial. Además, Corea será nuestro puente estratégico para conectar con el resto de las economías del sudeste asiático. Si hablamos de una oferta específica, veamos qué pasó ya con el banano: entre 2023 y 2024, cuando Ecuador accedió temporalmente con arancel 0%, las exportaciones de banano a Corea crecieron un 209%. Con reglas claras y condiciones arancelarias justas, el éxito está asegurado.

- Ecuador importa más de lo que exporta a Corea. ¿Esto podría subsanar ese desequilibrio?

- El acceso preferencial para casi la totalidad de nuestra oferta exportable es la herramienta clave para equilibrar la balanza. El reto está en diversificar y mejorar nuestra competitividad. Debemos entender que gran parte de lo que importamos desde Corea es tecnología y bienes de capital; si usamos estas herramientas para tecnificar nuestra producción, reduciremos la brecha estratégicamente en el mediano plazo.

- Sectores manufactureros, como el automotriz y el de electrodomésticos, temen no poder competir con los productos surcoreanos de alta tecnología que entrarán con menores aranceles. ¿Cómo evitar esto?

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- Es una preocupación válida, pero también es una oportunidad de modernización. Corea provee componentes de alta calidad que pueden fortalecer la industria ecuatoriana. El enfoque debe ser integrarnos en sus cadenas de valor y aprovechar estos insumos para elevar la productividad local. Además, los procesos de desgravación son graduales, garantizando una transición ordenada.

Acuerdo, a la espera de aprobación legislativa

En septiembre de 2025, Ecuador firmó junto a Corea del Sur el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA). El pasado 20 de marzo, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un dictamen favorable. Ahora el documento debe ser ratificado por la Asamblea para que pueda entrar en vigencia definitiva.

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