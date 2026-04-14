Conaie reacciona al alza de combustibles: esto piden al Gobierno

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Conaie denuncia que la gasolina superó los USD 3 en Ecuador. Advierte impacto inmediato en transporte, alimentos y economía familiar. Crece la preocupación por efectos sociales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió al Gobierno de Daniel Noboa implementar medidas urgentes para frenar el impacto del alza de combustibles en Ecuador. Entre sus principales demandas están proteger el transporte popular, fortalecer la producción campesina y revisar el esquema actual de precios. El pronunciamiento se realizó el 12 de abril de 2026 desde Quito. La organización advierte que el costo de vida sigue en aumento sin respuestas concretas.

“El Ecuador no puede seguir aceptando que el costo de vivir aumente de manera sostenida”, señala el comunicado. La Conaie insiste en que no se debe trasladar este impacto directamente a las familias. Además, cuestiona la falta de políticas que equilibren la situación. El llamado es a tomar acciones inmediatas.

También exige que se implementen mecanismos de protección para los sectores más afectados. Entre ellos, quienes dependen del transporte y la producción agrícola. La organización alerta que sin medidas, el escenario económico podría agravarse. Esto aumentaría la presión social en el país.

Qué pide la CONAIE al Gobierno ante el alza de combustibles

El pronunciamiento advierte que el incremento de precios afecta directamente la economía cotidiana. Las familias deben destinar más recursos a actividades básicas. Entre ellas, movilización, alimentación y educación. Este impacto ya se siente en todo el territorio nacional.

Según el comunicado, la gasolina Extra y Ecopaís alcanzó los $3,024 por galón. Es la primera vez que supera los tres dólares en Ecuador. En paralelo, el diésel llegó a $2,96. El incremento de 14 centavos marca un nuevo escenario económico.

“El incremento impacta directamente en la vida diaria del país”, señala la CONAIE. El alza repercute en la producción y transporte de alimentos. Esto eleva los precios en cadena. El efecto alcanza a distintos sectores productivos.

Impacto del alza de combustibles en Ecuador y economía familiar

El aumento genera un efecto acumulativo en el costo de vida. Mes a mes, las familias enfrentan mayores gastos. Esto complica el sostenimiento de la economía familiar. Según la organización, la presión se extiende tanto en zonas urbanas como rurales.

La Conaie sostiene que el abastecimiento nacional también enfrentan mayores costos. Según ellos, esto impacta directamente en la cadena productiva. Como resultado, los precios continúan en aumento. El escenario se vuelve más complejo para la población.

“Se trata de un efecto acumulativo que encarece las condiciones de vida”, advierte el documento. La organización alerta sobre el impacto sostenido. Esto podría profundizar desigualdades económicas. La preocupación crece en varios sectores.

⭕ [COMUNICADO]



Desde este 12 de abril, la gasolina supera los $3 por galón y con eso sube todo. Decisiones del gobierno de Daniel Noboa, alineadas con el Fondo Monetario Internacional, siguen encareciendo la vida sin proteger a la gente.#CONAIE pic.twitter.com/ras7PWFEDJ — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) April 12, 2026

Decisiones del Gobierno y críticas por eliminación de subsidios

El comunicado vincula el alza a decisiones del Gobierno de Daniel Noboa. Estas estarían alineadas con condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Todo ocurre en el marco de la eliminación de subsidios a los combustibles. Sin embargo, se cuestiona la falta de medidas compensatorias.

“Sin que existan medidas suficientes para equilibrar su impacto”, enfatiza la CONAIE. La crítica apunta a la ausencia de respaldo al transporte popular. También menciona la falta de apoyo a la producción campesina. Esto incrementa la presión económica.