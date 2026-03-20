Concierto de BTS 2026: transmisión EN VIVO y hora para Ecuador

Revisa el horario de la transmisión para Latinoamérica aquí

El regreso de Bts será transmitido en vivo este sábado.

Después de casi cuatro años, BTS, el supergrupo de K-pop, volverá a los escenarios este sábado 21 de marzo de 2026 en el centro histórico de Seúl. El concierto, que marca su esperado regreso a casa, se transmitirá en directo por Netflix.

El espectáculo también servirá como primera presentación de las canciones de su nuevo álbum de estudio, Arirang, y como anticipo de su gira mundial de 82 fechas que comenzará el próximo mes.

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Este regreso busca reavivar las carreras del grupo tras un período de proyectos en solitario y el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

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Horarios para ver el concierto de BTS en Latinoamérica

05:00: México, Costa Rica, Guatemala, Honduras

06:00: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador

07:00: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico

08:00: Argentina, Chile, Brasil

Con su regreso, BTS no solo celebra su legado dentro del K-pop, sino que también reafirma su influencia global como embajadores del género surcoreano.

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