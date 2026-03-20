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El regreso de Bts será transmitido en vivo este sábado.
El regreso de Bts será transmitido en vivo este sábado.captura de pantalla

Concierto de BTS 2026: transmisión EN VIVO y hora para Ecuador

Revisa el horario de la transmisión para Latinoamérica aquí 

Después de casi cuatro años, BTS, el supergrupo de K-pop, volverá a los escenarios este sábado 21 de marzo de 2026 en el centro histórico de Seúl. El concierto, que marca su esperado regreso a casa, se transmitirá en directo por Netflix.

El espectáculo también servirá como primera presentación de las canciones de su nuevo álbum de estudio, Arirang, y como anticipo de su gira mundial de 82 fechas que comenzará el próximo mes.

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Este regreso busca reavivar las carreras del grupo tras un período de proyectos en solitario y el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

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Horarios para ver el concierto de BTS en Latinoamérica

  • 05:00: México, Costa Rica, Guatemala, Honduras

  • 06:00: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador

  • 07:00: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico

  • 08:00: Argentina, Chile, Brasil

Con su regreso, BTS no solo celebra su legado dentro del K-pop, sino que también reafirma su influencia global como embajadores del género surcoreano.

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