Pamela Sambrano va del casting polémico a un nuevo rol en Cholito Forever

Pamela Sambrano habla del casting de Cholito Forever, la polémica por Carnada y su nuevo personaje en la novela

El personaje de Carnada en Cholito Forever ya generaba polémica incluso antes de su estreno. El proceso de casting se convirtió en un lío mediático que involucró a Conny Garcés, quien finalmente se quedó con el papel, y a Pamela Sambrano, quien también disputaba el rol.

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Aunque no obtuvo el personaje, Sambrano no quedó fuera del proyecto. Terminó formando parte de la novela, aunque con un papel muy distinto a los que suele interpretar. Antes de su salida del proyecto por desacuerdos con la producción, el director Jorge Toledo ya la consideraba como una de las opcionadas para dar vida a Carnada. Sin embargo, la propia actriz tenía claro que no encajaba en ese perfil.

“El personaje era descrito como una mujer acuerpada, con curvas, tipo manabita, y yo soy delgada. Desde que leí eso, supe que no era para mí”, contó a EXPRESIONES. Aun así, decidió participar en el casting de este personaje sensual y malvado, amante del antagonista interpretado por Martín Calle. Aunque no respondía a su perfil habitual, reconoce que el reto le resultaba atractivo.

Casting de Carnada y polémica en Cholito Forever

“Era un desafío explorar la sensualidad y la maldad, dos registros que no son los que normalmente me asignan, porque siempre hago de buena” Pamela Sambrano, actriz

Luego de casi siete meses alejada de la televisión (aunque activa en el teatro), Pamela regresa a la pantalla como parte del elenco de Cholito Forever.

Su personaje llega para generar conflicto en momentos clave de la trama.

“Entra para causar problemas y afectar a alguien, y eso me parece interesante”, adelantó.

La actriz también dejó una reflexión que resume su momento profesional: “Un actor tiene que hacer las paces con el ‘no’".

Y agrega: "Puedes hacer muchos castings y no quedar, y no siempre es por falta de talento”.

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Pamela no solo audicionó para Carnada. También probó suerte con el personaje de Vicky, la capitana de policía que finalmente fue interpretada por Maca Gómez. En ese caso, asegura que desde el inicio tuvo claridad sobre el resultado.

“Cuando vi a la actriz, sentí que ese papel era de ella. No es inseguridad, es intuición, y se lo dije a mi esposo”, comentó.

Redes sociales y críticas: la postura de Pamela Sambrano

Sobre los comentarios en redes sociales, en los que se insinuaban celos o incomodidad, la actriz fue contundente.

“Yo no soy una persona envidiosa, porque no carezco de nada. Cada actor tiene su momento y su lugar. No todos los castings dependen solo del talento, sino también de la visión del director”, concluyó.

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